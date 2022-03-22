https://arabic.sputniknews.com/20220322/عون-يقول-إن-جميع-الدول-ستتأثر-بالحرب-في-أوكرانيا-والمنتصر-يحدد-الشروط-1060300024.html

عون يقول إن جميع الدول ستتأثر بالحرب في أوكرانيا والمنتصر يحدد الشروط

عون يقول إن جميع الدول ستتأثر بالحرب في أوكرانيا والمنتصر يحدد الشروط

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الحرب في أوكرانيا ستؤثر على جميع الدول بشكل أو بآخر، مؤكدا أن المنتصر في تلك الحرب سيحدد شروطه، وداعيا لمفاوضات سلام برعاية... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T11:40+0000

2022-03-22T11:40+0000

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لبنان

أخبار لبنان

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بيروت- سبوتنيك. وبسؤاله عن احتمال أن يؤدي النزاع في أوكرانيا إلى تغيير التوازن في المنطقة، وتبدّل دور موسكو، وتأثر تأمين المواد الأولية الضرورية في لبنان،قال عون في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، على هامش زيارته للفاتيكان وإيطاليا: "عندما ستنتهي الحرب الدائرة هناك، سيكون هنالك منتصر، والمنتصر سيحدد شروطه".وأردف: "في هذه المرحلة، ما زالت هناك مفاوضات قائمة، لكن المرحلة التي نجتازها بالغة التعقيد. والجميع يدرك أن مخاطر هذا النزاع شاملة، وكافة الدول ستتأثر بطريقة أو بأخرى، لا سيما إذا ما نظرنا إلى الأمر من منظار الإنتاج الزراعي من دون غيره".وشدد أن "الحل الوحيد والأمثل هو السلام، ويكون من خلال مفاوضات تقودها الأمم المتحدة".وتواصل وحدات من القوات المسلحة الروسية التي هبت لمساعدة قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على وقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وتحرير أراضيهما من سيطرة القوات الأوكرانية، تواصل عمليتها الهادفة إلى توفير الأمن للناس الذين يحاربهم نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها السلطة الأوكرانية ضد المواطنين وتهدد باستخدامها ضد روسيا، وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم الذي يديره المتطرفون النازيون.

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