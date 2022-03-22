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غازبروم تؤكد استمرارها في تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
غازبروم تؤكد استمرارها في تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
قالت شركة غازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها مستمرة في تصدير الغاز إلى أوروبا. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T07:32+0000
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روسيا
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وحسب وكالة "رويترز"، أكدت الشركة أنها تصدر الغاز إلى مستهلكين أوروبيين عبر أوكرانيا. وأعلنت الشركة أن حجم الطلبات بلغ 108 ملايين متر مكعب، اليوم 22 مارس/ آذار، حيث كان أمس 104.7 مليون متر مكعب.وضخت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل مليارات اليورو في التخفيضات الضريبية والإعانات لمكافحة ارتفاع فواتير الطاقة، لكن مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية جديدة في أعقاب الأزمة الأوكرانية، تبحث الدول عن خيارات إضافية.وتعد روسيا أكبر مورد للغاز في أوروبا، حيث توفر نحو 40% من غاز الاتحاد الأوروبي.
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غازبروم تؤكد استمرارها في تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

07:32 GMT 22.03.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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قالت شركة غازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها مستمرة في تصدير الغاز إلى أوروبا.
وحسب وكالة "رويترز"، أكدت الشركة أنها تصدر الغاز إلى مستهلكين أوروبيين عبر أوكرانيا.
وأعلنت الشركة أن حجم الطلبات بلغ 108 ملايين متر مكعب، اليوم 22 مارس/ آذار، حيث كان أمس 104.7 مليون متر مكعب.
وضخت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل مليارات اليورو في التخفيضات الضريبية والإعانات لمكافحة ارتفاع فواتير الطاقة، لكن مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية جديدة في أعقاب الأزمة الأوكرانية، تبحث الدول عن خيارات إضافية.
وتعد روسيا أكبر مورد للغاز في أوروبا، حيث توفر نحو 40% من غاز الاتحاد الأوروبي.
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