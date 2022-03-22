https://arabic.sputniknews.com/20220322/غازبروم-تؤكد-استمرارها-في-تصدير-الغاز-إلى-أوروبا-عبر-أوكرانيا-1060289790.html
غازبروم تؤكد استمرارها في تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
غازبروم تؤكد استمرارها في تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
قالت شركة غازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها مستمرة في تصدير الغاز إلى أوروبا. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T07:32+0000
2022-03-22T07:32+0000
2022-03-22T07:32+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/80/1038548040_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_f2d6cecc73b7328b272dc76d1e62eb25.jpg
وحسب وكالة "رويترز"، أكدت الشركة أنها تصدر الغاز إلى مستهلكين أوروبيين عبر أوكرانيا. وأعلنت الشركة أن حجم الطلبات بلغ 108 ملايين متر مكعب، اليوم 22 مارس/ آذار، حيث كان أمس 104.7 مليون متر مكعب.وضخت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل مليارات اليورو في التخفيضات الضريبية والإعانات لمكافحة ارتفاع فواتير الطاقة، لكن مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية جديدة في أعقاب الأزمة الأوكرانية، تبحث الدول عن خيارات إضافية.وتعد روسيا أكبر مورد للغاز في أوروبا، حيث توفر نحو 40% من غاز الاتحاد الأوروبي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/80/1038548040_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_a8a7a08b57d8e2215f0ba98b20a0f89e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
غازبروم تؤكد استمرارها في تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
تابعنا عبر
قالت شركة غازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها مستمرة في تصدير الغاز إلى أوروبا.
وحسب وكالة "رويترز"، أكدت الشركة أنها تصدر الغاز إلى مستهلكين أوروبيين عبر أوكرانيا.
وأعلنت الشركة أن حجم الطلبات بلغ 108 ملايين متر مكعب، اليوم 22 مارس/ آذار، حيث كان أمس 104.7 مليون متر مكعب.
وضخت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل مليارات اليورو في التخفيضات الضريبية والإعانات لمكافحة ارتفاع فواتير الطاقة، لكن مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية جديدة
في أعقاب الأزمة الأوكرانية، تبحث الدول عن خيارات إضافية.
وتعد روسيا أكبر مورد للغاز في أوروبا، حيث توفر نحو 40% من غاز الاتحاد الأوروبي.