https://arabic.sputniknews.com/20220322/فؤاد-حسين-العالم-أصبح-أكثر-أمنا-بعد-انتصارات-العراق-التاريخية-على-داعش-1060306215.html

فؤاد حسين: العالم أصبح أكثر أمنا بعد انتصارات العراق "التاريخية" على "داعش"

فؤاد حسين: العالم أصبح أكثر أمنا بعد انتصارات العراق "التاريخية" على "داعش"

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده حققت "انتصارات تاريخية" على تنظيم "داعش" الإرهابي، ما جعلها والعالم أكثر أمنا. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T13:24+0000

2022-03-22T13:24+0000

2022-03-22T13:24+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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جاء ذلك في كلمة له بالدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفق مراسل "سبوتنيك".وقال حسين: "العراق حقق انتصارات على داعش أثبتت الهوية التعددية الديمقراطية للبلاد".وأضاف أن "العراق والعالم أصبحا أكثر أمناً بعد هذه الانتصارات التاريخية"، مشددا على أن بغداد "وضعت بقمة أولوياتها إعادة بناء المدن المحررة وإعادة النازحين".وأكد وزير الخارجية أن الحكومة العراقية تعمل على بناء علاقات جيدة ومتوازنة مع دول العالم، مشيرا إلى أن العراق "قدم العديد من المبادرات لتجسير الخلافات وحل المشاكل بين دول المنظمة".وجدد حسين التأكيد على "مواقف العراق الدائمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية"، وشدد على "أهمية تضافر الجهود لمحاربة جميع أشكال التمييز".وأهاب بدول المنظمة والمجتمع الدولي للوقوف مع العراق في إعادة الآثار العراقية المهربة.وقال في هذا الصدد: "حكومة العراق أهابت بأعضاء دول المنظمة والمجتمع الدولي للوقوف مع العراق والمساهمة الفاعلة في إعادة الآثار العراقية التي قام بسرقتها عصابات داعش الإرهابية والمتاجرة بها، للحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي، ليس للعراق فحسب وإنما للبشرية جمعاء".وتأتي محاولات استرجاع الآثار المهربة لخارج العراق، بعدما تعرضت المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد إلى السرقة والتدمير خلال فترات الحروب منذ عام 2003.وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية في يوليو/تموز الماضي استرداد 17 ألف قطعة أثرية كانت مهربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعاد بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقب زيارته لواشنطن.

https://arabic.sputniknews.com/20210801/الآثار-العراقية-تتحدث-عن-عدد-القطع-المهربة-خارج-البلاد-1049726325.html

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