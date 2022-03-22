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https://arabic.sputniknews.com/20220322/فايزر-توافق-على-بيع-4-ملايين-جرعة-لقاح-فموي-مضاد-لكورونا-إلى-اليونيسف-1060299065.html
فايزر توافق على بيع 4 ملايين جرعة لقاح فموي مضاد لكورونا إلى اليونيسف
فايزر توافق على بيع 4 ملايين جرعة لقاح فموي مضاد لكورونا إلى اليونيسف
أعلنت شركة فايزر موافقتها على بيع ما يصل إلى 4 ملايين جرعة من دوائها الفموي المضاد لفيروس كورونا إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هذا العام. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T11:26+0000
2022-03-22T11:26+0000
فيروس كورونا
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ووفقا لبيان نشرته "رويترز"، قالت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على بيع ما يصل إلى 4 ملايين جرعة علاج باكسلوفيد الفموي المضاد لفيروس كوفيد -19 إلى اليونيسف لاستخدامها في 95 دولة منخفضة الدخل.وتمثل الصفقة ما يزيد قليلاً عن 3% من الإنتاج المتوقع لشركة فايزر، البالغ 120 مليون جرعة في برنامج باكسلوفيد لهذا العام.وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، إن الاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة كان جزءًا مهمًا من استراتيجية الشركة للعمل نحو الوصول العادل إلى اللقاح للجميع، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه أو ظروفهم.ولم تكشف شركة الأدوية عن الشروط المالية للصفقة، لكنها قالت إن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​ستعرض الدواء بسعر غير هادف للربح، بينما ستدفع البلدان ذات الدخل المتوسط ​​أكثر.ومن المرجح أن يكون باكسلوفيد أداة مهمة في مكافحة كورونا بعد أن قلل من دخول المستشفى في المرضى المعرضين لمخاطر عالية بنحو 90% في تجربة إكلينيكية.يشار إلى أن باكسلوفيد هو علاج من دوائين يزاوج مركب جديد، نيرماتريلفير، مع مضاد الفيروسات الأقدم ريتونافير، وكلاهما حبوب من المفترض أن تؤخذ لمدة خمسة أيام تبدأ بعد وقت قصير من ظهور أعراض كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/فايزر-العلاج-الفموي-باكسلوفيد-فعال-ضد-متحور-أوميكرون-1056506716.html
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فيروس كورونا

فايزر توافق على بيع 4 ملايين جرعة لقاح فموي مضاد لكورونا إلى اليونيسف

11:26 GMT 22.03.2022
© REUTERS / DADO RUVICشركة فايزر، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، 29 سبتمبر 2021
شركة فايزر، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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أعلنت شركة فايزر موافقتها على بيع ما يصل إلى 4 ملايين جرعة من دوائها الفموي المضاد لفيروس كورونا إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هذا العام.
ووفقا لبيان نشرته "رويترز"، قالت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على بيع ما يصل إلى 4 ملايين جرعة علاج باكسلوفيد الفموي المضاد لفيروس كوفيد -19 إلى اليونيسف لاستخدامها في 95 دولة منخفضة الدخل.
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فايزر: العلاج الفموي "باكسلوفيد" فعال ضد متحور أوميكرون
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وتمثل الصفقة ما يزيد قليلاً عن 3% من الإنتاج المتوقع لشركة فايزر، البالغ 120 مليون جرعة في برنامج باكسلوفيد لهذا العام.

وأوضح بيان الشركة أن 95 دولة مشمولة باتفاق اليونيسف تمثل نحو 53% من سكان العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، إن الاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة كان جزءًا مهمًا من استراتيجية الشركة للعمل نحو الوصول العادل إلى اللقاح للجميع، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه أو ظروفهم.
ولم تكشف شركة الأدوية عن الشروط المالية للصفقة، لكنها قالت إن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​ستعرض الدواء بسعر غير هادف للربح، بينما ستدفع البلدان ذات الدخل المتوسط ​​أكثر.

تتوقع شركة فايزرأن تكون قادرة على تلبية بعض طلبات باكسلوفيد لهذه البلدان في أبريل/نيسان، وقالت إن العرض سيستمر خلال العام.

ومن المرجح أن يكون باكسلوفيد أداة مهمة في مكافحة كورونا بعد أن قلل من دخول المستشفى في المرضى المعرضين لمخاطر عالية بنحو 90% في تجربة إكلينيكية.
يشار إلى أن باكسلوفيد هو علاج من دوائين يزاوج مركب جديد، نيرماتريلفير، مع مضاد الفيروسات الأقدم ريتونافير، وكلاهما حبوب من المفترض أن تؤخذ لمدة خمسة أيام تبدأ بعد وقت قصير من ظهور أعراض كورونا.
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