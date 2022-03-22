https://arabic.sputniknews.com/20220322/فايزر-توافق-على-بيع-4-ملايين-جرعة-لقاح-فموي-مضاد-لكورونا-إلى-اليونيسف-1060299065.html

فايزر توافق على بيع 4 ملايين جرعة لقاح فموي مضاد لكورونا إلى اليونيسف

فايزر توافق على بيع 4 ملايين جرعة لقاح فموي مضاد لكورونا إلى اليونيسف

أعلنت شركة فايزر موافقتها على بيع ما يصل إلى 4 ملايين جرعة من دوائها الفموي المضاد لفيروس كورونا إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هذا العام. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T11:26+0000

2022-03-22T11:26+0000

2022-03-22T11:26+0000

فيروس كورونا

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ووفقا لبيان نشرته "رويترز"، قالت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على بيع ما يصل إلى 4 ملايين جرعة علاج باكسلوفيد الفموي المضاد لفيروس كوفيد -19 إلى اليونيسف لاستخدامها في 95 دولة منخفضة الدخل.وتمثل الصفقة ما يزيد قليلاً عن 3% من الإنتاج المتوقع لشركة فايزر، البالغ 120 مليون جرعة في برنامج باكسلوفيد لهذا العام.وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، إن الاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة كان جزءًا مهمًا من استراتيجية الشركة للعمل نحو الوصول العادل إلى اللقاح للجميع، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه أو ظروفهم.ولم تكشف شركة الأدوية عن الشروط المالية للصفقة، لكنها قالت إن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​ستعرض الدواء بسعر غير هادف للربح، بينما ستدفع البلدان ذات الدخل المتوسط ​​أكثر.ومن المرجح أن يكون باكسلوفيد أداة مهمة في مكافحة كورونا بعد أن قلل من دخول المستشفى في المرضى المعرضين لمخاطر عالية بنحو 90% في تجربة إكلينيكية.يشار إلى أن باكسلوفيد هو علاج من دوائين يزاوج مركب جديد، نيرماتريلفير، مع مضاد الفيروسات الأقدم ريتونافير، وكلاهما حبوب من المفترض أن تؤخذ لمدة خمسة أيام تبدأ بعد وقت قصير من ظهور أعراض كورونا.

https://arabic.sputniknews.com/20220118/فايزر-العلاج-الفموي-باكسلوفيد-فعال-ضد-متحور-أوميكرون-1056506716.html

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فيروس كورونا