https://arabic.sputniknews.com/20220322/فرنسا-تشهد-أكبر-قفزة-في-إصابات-كورونا-منذ-فبراير-1060327220.html
فرنسا تشهد أكبر قفزة في إصابات كورونا منذ فبراير
فرنسا تشهد أكبر قفزة في إصابات كورونا منذ فبراير
أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا شهدت أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 منذ فبراير/شباط إذ بلغ عدد الإصابات خلال 24 ساعة 180777، كما... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T21:35+0000
2022-03-22T21:35+0000
2022-03-22T21:35+0000
فيروس كورونا
أخبار فرنسا
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ورفعت الحالات الجديدة العدد التراكمي للإصابات المسجلة إلى 24.3 مليون بعد عودة ظهور الوباء بشكل حاد، مع استئناف الدراسة بعد عطلة استمرت أسبوعين.وأفادت وزارة الصحة أيضا بأن عدد من نقلوا إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في فرنسا ارتفع 36 إلى 20742 حالة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أي أقل 0.8 بالمئة مقارنة بعددهم الأسبوع الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/وزير-الاقتصاد-الفرنسي-نأمل-الخروج-من-صدمة-الطاقة-بسبب-العقوبات-الروسية-قريبا-1060130726.html
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فيروس كورونا, أخبار فرنسا
فرنسا تشهد أكبر قفزة في إصابات كورونا منذ فبراير
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أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا شهدت أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 منذ فبراير/شباط إذ بلغ عدد الإصابات خلال 24 ساعة 180777، كما ارتفع عدد من احتاجوا لدخول المستشفيات لليوم الثالث على التوالي.
ورفعت الحالات الجديدة العدد التراكمي للإصابات المسجلة إلى 24.3 مليون بعد عودة ظهور الوباء
بشكل حاد، مع استئناف الدراسة بعد عطلة استمرت أسبوعين.
وأفادت وزارة الصحة أيضا بأن عدد من نقلوا إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في فرنسا ارتفع 36
إلى 20742 حالة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أي أقل 0.8 بالمئة مقارنة بعددهم الأسبوع الماضي.