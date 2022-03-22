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فرنسا تشهد أكبر قفزة في إصابات كورونا منذ فبراير
فرنسا تشهد أكبر قفزة في إصابات كورونا منذ فبراير
أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا شهدت أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 منذ فبراير/شباط إذ بلغ عدد الإصابات خلال 24 ساعة 180777، كما... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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2022-03-22T21:35+0000
فيروس كورونا
أخبار فرنسا
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ورفعت الحالات الجديدة العدد التراكمي للإصابات المسجلة إلى 24.3 مليون بعد عودة ظهور الوباء بشكل حاد، مع استئناف الدراسة بعد عطلة استمرت أسبوعين.وأفادت وزارة الصحة أيضا بأن عدد من نقلوا إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في فرنسا ارتفع 36 إلى 20742 حالة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أي أقل 0.8 بالمئة مقارنة بعددهم الأسبوع الماضي.
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فيروس كورونا, أخبار فرنسا

فرنسا تشهد أكبر قفزة في إصابات كورونا منذ فبراير

21:35 GMT 22.03.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANNأشخاص يرتدون كمامات واقية من كورونا باريس فرنسا 23 ديسمبر 2021
أشخاص يرتدون كمامات واقية من كورونا باريس فرنسا 23 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
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أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا شهدت أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 منذ فبراير/شباط إذ بلغ عدد الإصابات خلال 24 ساعة 180777، كما ارتفع عدد من احتاجوا لدخول المستشفيات لليوم الثالث على التوالي.
ورفعت الحالات الجديدة العدد التراكمي للإصابات المسجلة إلى 24.3 مليون بعد عودة ظهور الوباء بشكل حاد، مع استئناف الدراسة بعد عطلة استمرت أسبوعين.
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
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20 مارس, 12:10 GMT
وأفادت وزارة الصحة أيضا بأن عدد من نقلوا إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في فرنسا ارتفع 36 إلى 20742 حالة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أي أقل 0.8 بالمئة مقارنة بعددهم الأسبوع الماضي.
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