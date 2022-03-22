https://arabic.sputniknews.com/20220322/فيفا-يعلن-تفاصيل-قرعة-كأس-العالم-2022-1060325198.html

"فيفا" يعلن تفاصيل قرعة كأس العالم 2022

"فيفا" يعلن تفاصيل قرعة كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفاصيل قرعة كأس العالم 2022 التي ستقام يوم 1 أبريل/ نيسان المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

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رياضة

بطولة كأس العالم 2022

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وحسب بيان "فيفا" ستعتمد القرعة على تصنيف المنتخبات الذي سينشر في 31 مارس/ آذار الجاري.وبنهاية يوم 29 مارس الجاري سيتعرف الجميع على 29 من أصل 32 منتخبا مشاركا في المونديال.وتحدد الإجراءات التي أقرتها اللجنة المنظمة لمسابقات فيفا أنه سيتم وضع أسماء 28 فريقا نجح في عبور التصفيات في 4 أوعية بناءً على التصنيف العالمي الصادر في 31 مارس.ستتواجد قطر في الوعاء الأول على رأس المجموعة الأولى بصفتها المستضيفة، ثم تنضم إليها المنتخبات الـ7 الأعلى تصنيفا على رؤوس باقي المجموعات.سيتم تخصيص البلدان التي تحتل المراكز من الثامن إلى الـ15 في ترتيب المنتخبات المتأهلة إلى الوعاء رقم 2 ، بينما سيتم وضع البلدان من 16 إلى 23 في الوعاء رقم 3.سيتضمن الوعاء رقم 4 أصحاب التصنيفات 24 و25 و26 و27 و28، بالإضافة إلى ثلاثة رموز تمثل الفائزين في التصفيات بين القارات.سيبدأ السحب بالوعاء رقم 1 وينتهي بالوعاء رقم 4، وسيتم إفراغ كل وعاء تماما قبل الانتقال إلى الوعاء التالي.ووفقا لإجراءات السحب، سيتم سحب كرة من وعاء المنتخبات، متبوعة بكرة من أحد كرات المجموعة، ليتم تحديد رقم المنتخب في المجموعة.كما سيتم فصل المنتخبات من نفس القارة في كل مجموعة من المجموعات الـ8 باستثناء الاتحاد الأوروبي، الذي يمثله 13 فريقًا. وبالتالي سيتواجد ثنائي أوروبي في 5 مجموعات من أصل 8.ومن المقرر إقامة المونديال في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

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رياضة, بطولة كأس العالم 2022