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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/في-سياق-حملة-الافتراءات-أجهزة-الإعلام-الأوكرانية-تدمر-سفينة-أمريكية-قديمة-وتدعي-أنها-سفينة-روسية-1060297122.html
في سياق حملة الافتراءات... أجهزة الإعلام الأوكرانية تدمر سفينة أمريكية قديمة وتدعي أنها سفينة روسية
في سياق حملة الافتراءات... أجهزة الإعلام الأوكرانية تدمر سفينة أمريكية قديمة وتدعي أنها سفينة روسية
تواصل أجهزة الإعلام التابعة لنظام الحكم الأوكراني حملة الافتراءات. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T11:05+0000
2022-03-22T11:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
العالم
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ومن بين هذه الافتراءات، أعلن موقع إخباري أوكراني أخيرا عن تدمير سفينة حربية روسية.وبحسب ناشر هذا الخبر المختلق، فإن القوات البحرية الأوكرانية تمكنت من تدمير إحدى القطع البحرية الروسية قرب مدينة أوديسا. ونشر الموقع صورة قال إنها تُظهر احتراق السفينة الروسية.ولم تجد قناة "مقبرة الافتراءات" أو "مقبرة الأكاذيب" أي صعوبة في كشف حقيقة أن السفينة التي تظهر في الصورة هي سفينة الإنزال الأمريكية "بونهومي ريتشارد" التي تم سحبها من الخدمة بعدما شب الحريق فيها في عام 2020.وتنشر أجهزة الإعلام التابعة لنظام الحكم الأوكراني المزيد من الافتراءات في محاولة لإيهام الأوكرانيين بأن قوات نظام الحكم تنجح في صد هجوم تشنه القوات المسلحة الروسية.وتهدف العملية العسكرية التي بدأتها وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى توفير الأمن للناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم هذا الذي يديره النازيون المتطرفون كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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رصد عسكري, العالم

في سياق حملة الافتراءات... أجهزة الإعلام الأوكرانية تدمر سفينة أمريكية قديمة وتدعي أنها سفينة روسية

11:05 GMT 22.03.2022
© AP Photo / Denis Poroyانفجار هائل على متن سفينة "بونهوم ريتشارد" الحربية، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 12يوليو 2020
انفجار هائل على متن سفينة بونهوم ريتشارد الحربية، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 12يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Denis Poroy
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تواصل أجهزة الإعلام التابعة لنظام الحكم الأوكراني حملة الافتراءات.
ومن بين هذه الافتراءات، أعلن موقع إخباري أوكراني أخيرا عن تدمير سفينة حربية روسية.
وبحسب ناشر هذا الخبر المختلق، فإن القوات البحرية الأوكرانية تمكنت من تدمير إحدى القطع البحرية الروسية قرب مدينة أوديسا. ونشر الموقع صورة قال إنها تُظهر احتراق السفينة الروسية.
ولم تجد قناة "مقبرة الافتراءات" أو "مقبرة الأكاذيب" أي صعوبة في كشف حقيقة أن السفينة التي تظهر في الصورة هي سفينة الإنزال الأمريكية "بونهومي ريتشارد" التي تم سحبها من الخدمة بعدما شب الحريق فيها في عام 2020.
وتنشر أجهزة الإعلام التابعة لنظام الحكم الأوكراني المزيد من الافتراءات في محاولة لإيهام الأوكرانيين بأن قوات نظام الحكم تنجح في صد هجوم تشنه القوات المسلحة الروسية.
وتهدف العملية العسكرية التي بدأتها وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى توفير الأمن للناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم هذا الذي يديره النازيون المتطرفون كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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