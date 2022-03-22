https://arabic.sputniknews.com/20220322/في-سياق-حملة-الافتراءات-أجهزة-الإعلام-الأوكرانية-تدمر-سفينة-أمريكية-قديمة-وتدعي-أنها-سفينة-روسية-1060297122.html
في سياق حملة الافتراءات... أجهزة الإعلام الأوكرانية تدمر سفينة أمريكية قديمة وتدعي أنها سفينة روسية
في سياق حملة الافتراءات... أجهزة الإعلام الأوكرانية تدمر سفينة أمريكية قديمة وتدعي أنها سفينة روسية
تواصل أجهزة الإعلام التابعة لنظام الحكم الأوكراني حملة الافتراءات. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T11:05+0000
2022-03-22T11:05+0000
2022-03-22T11:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045987970_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_9f1a7c894595a4565ed0917b58785713.jpg
ومن بين هذه الافتراءات، أعلن موقع إخباري أوكراني أخيرا عن تدمير سفينة حربية روسية.وبحسب ناشر هذا الخبر المختلق، فإن القوات البحرية الأوكرانية تمكنت من تدمير إحدى القطع البحرية الروسية قرب مدينة أوديسا. ونشر الموقع صورة قال إنها تُظهر احتراق السفينة الروسية.ولم تجد قناة "مقبرة الافتراءات" أو "مقبرة الأكاذيب" أي صعوبة في كشف حقيقة أن السفينة التي تظهر في الصورة هي سفينة الإنزال الأمريكية "بونهومي ريتشارد" التي تم سحبها من الخدمة بعدما شب الحريق فيها في عام 2020.وتنشر أجهزة الإعلام التابعة لنظام الحكم الأوكراني المزيد من الافتراءات في محاولة لإيهام الأوكرانيين بأن قوات نظام الحكم تنجح في صد هجوم تشنه القوات المسلحة الروسية.وتهدف العملية العسكرية التي بدأتها وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى توفير الأمن للناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم هذا الذي يديره النازيون المتطرفون كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045987970_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4ca8e2855ca4ddb2b6f0a5277dbcebd5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
في سياق حملة الافتراءات... أجهزة الإعلام الأوكرانية تدمر سفينة أمريكية قديمة وتدعي أنها سفينة روسية
تابعنا عبر
تواصل أجهزة الإعلام التابعة لنظام الحكم الأوكراني حملة الافتراءات.
ومن بين هذه الافتراءات، أعلن موقع إخباري أوكراني أخيرا عن تدمير سفينة حربية روسية.
وبحسب ناشر هذا الخبر المختلق، فإن القوات البحرية الأوكرانية تمكنت من تدمير إحدى القطع البحرية الروسية قرب مدينة أوديسا. ونشر الموقع صورة قال إنها تُظهر احتراق السفينة الروسية.
ولم تجد
قناة "مقبرة الافتراءات" أو "مقبرة الأكاذيب" أي صعوبة في كشف حقيقة أن السفينة التي تظهر في الصورة هي سفينة الإنزال الأمريكية "بونهومي ريتشارد" التي تم سحبها من الخدمة بعدما شب الحريق فيها في عام 2020.
وتنشر أجهزة الإعلام التابعة لنظام الحكم الأوكراني المزيد من الافتراءات في محاولة لإيهام الأوكرانيين بأن قوات نظام الحكم تنجح في صد هجوم تشنه القوات المسلحة الروسية.
وتهدف العملية العسكرية التي بدأتها وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى توفير الأمن للناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم هذا الذي يديره النازيون المتطرفون كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.