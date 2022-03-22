https://arabic.sputniknews.com/20220322/قطر-ندعم-إنجاح-الفترة-الانتقالية-في-السودان-1060318593.html
قطر: ندعم إنجاح الفترة الانتقالية في السودان
قطر: ندعم إنجاح الفترة الانتقالية في السودان
عبر سفير قطر لدى الخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي، عن دعم بلاده للسودان في مختلف المجالات، والمساهمة في إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الوفاق الوطني. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T17:32+0000
2022-03-22T17:32+0000
2022-03-22T17:32+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار قطر اليوم
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عبر سفير قطر لدى الخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي، عن دعم بلاده للسودان في مختلف المجالات، والمساهمة في إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الوفاق الوطني.جاء ذلك خلال لقائه بعضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بحسب بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء.وثمن كباشي مواقف قطر الداعمة لبلاده في جميع المجالات، لاسيما تحقيق السلام في دارفور، وجهودها الهادفة لتحقيق التوافق الوطني حتى الوصول إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي في البلاد.وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، على حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية مع الدوحة وتطويرها إلى آفاق أرحب.وأطلع كباشي، السفير القطري على كافة التطورات في السودان والجهود المبذولة لدعم وإنجاح عملية التوافق الوطني من خلال الحوار الشامل.وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة الوزارية العليا المشتركة، وتعزيز ودفع مجالات الاستثمار المشترك، وتعزيز العلاقات بين البلدين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار قطر اليوم
قطر: ندعم إنجاح الفترة الانتقالية في السودان
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عبر سفير قطر لدى الخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي، عن دعم بلاده للسودان في مختلف المجالات، والمساهمة في إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الوفاق الوطني.
جاء ذلك خلال لقائه بعضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بحسب بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء.
وثمن كباشي مواقف قطر الداعمة لبلاده في جميع المجالات، لاسيما تحقيق السلام في دارفور، وجهودها الهادفة لتحقيق التوافق الوطني حتى الوصول إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي
، على حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية مع الدوحة وتطويرها إلى آفاق أرحب.
وأطلع كباشي، السفير القطري على كافة التطورات في السودان والجهود المبذولة لدعم وإنجاح عملية التوافق الوطني من خلال الحوار الشامل.
وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة الوزارية العليا المشتركة، وتعزيز ودفع مجالات الاستثمار المشترك، وتعزيز العلاقات بين البلدين.