https://arabic.sputniknews.com/20220322/قطيع-خيول-في-رحلة-البحث-عن-الغذاء-فيديو-1060326962.html
قطيع خيول في رحلة البحث عن الغذاء... فيديو
قطيع خيول في رحلة البحث عن الغذاء... فيديو
رصد مقطع فيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام الصينية بعض جوانب رحلة قطيع ضخم من الخيول بحثا عن الغذاء بإحدى المناطق غربي الصين. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T21:32+0000
2022-03-22T21:32+0000
2022-03-22T21:32+0000
منوعات
الصين
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ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، على "تويتر" لحظات توجه قطيع الخيول إلى مناطق شهدت بداية ذوبان الثلوج مع بداية فصل الربيع للحصول على الغذاء بعدما بدأت الأعشاب في الظهور.وتم رصد هذه المشاهد في مقاطعة شينجيانغ، الواقعة غربي الصين، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن رحلة الخيول من وإلى مناطق العشب التي تجري كل عام مرتين في شهري سبتمبر/ أيلول وأبريل/ نيسان، أصبحت قبلة السائحين الذين يستمتعون بمشاهدة هذه الرحلة.
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
قطيع خيول في رحلة البحث عن الغذاء... فيديو
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رصد مقطع فيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام الصينية بعض جوانب رحلة قطيع ضخم من الخيول بحثا عن الغذاء بإحدى المناطق غربي الصين.
ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، على "تويتر" لحظات توجه قطيع الخيول
إلى مناطق شهدت بداية ذوبان الثلوج مع بداية فصل الربيع للحصول على الغذاء بعدما بدأت الأعشاب في الظهور.
وتم رصد هذه المشاهد في مقاطعة شينجيانغ، الواقعة غربي الصين، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن رحلة الخيول
من وإلى مناطق العشب التي تجري كل عام مرتين في شهري سبتمبر/ أيلول وأبريل/ نيسان، أصبحت قبلة السائحين الذين يستمتعون بمشاهدة هذه الرحلة.