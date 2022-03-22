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قطيع خيول في رحلة البحث عن الغذاء... فيديو
قطيع خيول في رحلة البحث عن الغذاء... فيديو
رصد مقطع فيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام الصينية بعض جوانب رحلة قطيع ضخم من الخيول بحثا عن الغذاء بإحدى المناطق غربي الصين. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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منوعات
الصين
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ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، على "تويتر" لحظات توجه قطيع الخيول إلى مناطق شهدت بداية ذوبان الثلوج مع بداية فصل الربيع للحصول على الغذاء بعدما بدأت الأعشاب في الظهور.وتم رصد هذه المشاهد في مقاطعة شينجيانغ، الواقعة غربي الصين، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن رحلة الخيول من وإلى مناطق العشب التي تجري كل عام مرتين في شهري سبتمبر/ أيلول وأبريل/ نيسان، أصبحت قبلة السائحين الذين يستمتعون بمشاهدة هذه الرحلة.
الصين
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منوعات, الصين

قطيع خيول في رحلة البحث عن الغذاء... فيديو

21:32 GMT 22.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورخيول في منغوليا، 19 أغسطس 2019
خيول في منغوليا، 19 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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رصد مقطع فيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام الصينية بعض جوانب رحلة قطيع ضخم من الخيول بحثا عن الغذاء بإحدى المناطق غربي الصين.
ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، على "تويتر" لحظات توجه قطيع الخيول إلى مناطق شهدت بداية ذوبان الثلوج مع بداية فصل الربيع للحصول على الغذاء بعدما بدأت الأعشاب في الظهور.
وتم رصد هذه المشاهد في مقاطعة شينجيانغ، الواقعة غربي الصين، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن رحلة الخيول من وإلى مناطق العشب التي تجري كل عام مرتين في شهري سبتمبر/ أيلول وأبريل/ نيسان، أصبحت قبلة السائحين الذين يستمتعون بمشاهدة هذه الرحلة.
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