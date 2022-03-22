https://arabic.sputniknews.com/20220322/قمة-ثانية-خلال-ساعات-بين-السيسي-وبينيت-وبن-زايد-قناة-إسرائيلية-تكشف-الكواليس-1060288629.html
قمة ثانية خلال ساعات بين السيسي وبينيت وبن زايد... قناة إسرائيلية تكشف الكواليس
قمة ثانية خلال ساعات بين السيسي وبينيت وبن زايد... قناة إسرائيلية تكشف الكواليس
يشهد منتجع شرم الشيخ المصري، اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية هي الثانية خلال ساعات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T06:51+0000
2022-03-22T06:51+0000
2022-03-22T06:51+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
نفتالي بينيت
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والتقى السيسي، مساء أمس الاثنين، على نحو مفاجئ بكل من بينيت وبن زايد في لقائين منفصلين قبل عقد لقاء ثلاثي، وفق القناة الإسرائيلية، التي قالت إن بينيت سيقضي الليل في شرم الشيخ، لحضور قمة ثلاثية ثانية مع السيسي وبن زايد اليوم الثلاثاء، لافتة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يبيت فيها رئيس وزراء إسرائيلي على أراض مصرية.وبحسب القناة، جاءت القمة الثلاثية الأولى من نوعها على وقع التقدم الحاصل في المحادثات النووية مع إيران في فيينا وقرب توقيع اتفاق بين الغرب وطهران، وكذلك المساعي الأمريكية لشطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وهي الخطوة التي قوبلت برفض جارف من قبل إسرائيل والخليج على حد سواء، وفق تقارير عبرية.وقالت القناة: "تم تنسيق هذا الاجتماع مسبقا، في وقت تذهب التقديرات في إسرائيل إلى أن توقيع الاتفاق النووي هو قرار تم اتخاذه بالفعل – وأنه مرهون الآن بالإيرانيين فقط".وأشارت إلى أن قمة السيسي-بن زايد- بينيت "تتعلق بتعزيز جبهة إسرائيل والإمارات ضد إيران، وأيضا رسالة إلى الإدارة الأمريكية، حيث تتزايد الانتقادات الموجهة إلى إدارة بايدن في الخليج وإسرائيل".ونقلت القناة عن مصادر سياسية، أن إسرائيل أيضا "تقوم بدور الوسيط بين الإمارات والولايات المتحدة لتهدئة التوترات بين الطرفين"، لافتة إلى أن "واشنطن غاضبة من زيارة بشار الأسد للإمارات ووصفتها بأنها استفزازية، كون الأمريكيين يقاطعون الرئيس السوري".وتابعت: "من ناحية أخرى، فإن الإمارات غاضبة لأنها تشعر أن هناك عجزا في الدعم الأمريكي في قضية هجمات المتمردين الحوثيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-إسرائيلي-شرم-الشيخ-تستضيف-قمة-ثلاثية-بين-السيسي-وبينيت-وابن-زايد-1060280281.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, نفتالي بينيت
قمة ثانية خلال ساعات بين السيسي وبينيت وبن زايد... قناة إسرائيلية تكشف الكواليس
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يشهد منتجع شرم الشيخ المصري، اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية هي الثانية خلال ساعات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
والتقى السيسي، مساء أمس الاثنين، على نحو مفاجئ بكل من بينيت وبن زايد في لقائين منفصلين قبل عقد لقاء ثلاثي، وفق القناة الإسرائيلية
، التي قالت إن بينيت سيقضي الليل في شرم الشيخ، لحضور قمة ثلاثية ثانية مع السيسي وبن زايد اليوم الثلاثاء، لافتة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يبيت فيها رئيس وزراء إسرائيلي على أراض مصرية.
وبحسب القناة، جاءت القمة الثلاثية الأولى من نوعها على وقع التقدم الحاصل في المحادثات النووية مع إيران في فيينا
وقرب توقيع اتفاق بين الغرب وطهران، وكذلك المساعي الأمريكية لشطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وهي الخطوة التي قوبلت برفض جارف من قبل إسرائيل والخليج على حد سواء، وفق تقارير عبرية.
وقالت القناة: "تم تنسيق هذا الاجتماع مسبقا، في وقت تذهب التقديرات في إسرائيل إلى أن توقيع الاتفاق النووي هو قرار تم اتخاذه بالفعل – وأنه مرهون الآن بالإيرانيين فقط".
وأشارت إلى أن قمة السيسي-بن زايد- بينيت
"تتعلق بتعزيز جبهة إسرائيل والإمارات ضد إيران، وأيضا رسالة إلى الإدارة الأمريكية، حيث تتزايد الانتقادات الموجهة إلى إدارة بايدن في الخليج وإسرائيل".
ونقلت القناة عن مصادر سياسية، أن إسرائيل أيضا "تقوم بدور الوسيط بين الإمارات والولايات المتحدة لتهدئة التوترات بين الطرفين"، لافتة إلى أن "واشنطن غاضبة من زيارة بشار الأسد للإمارات
ووصفتها بأنها استفزازية، كون الأمريكيين يقاطعون الرئيس السوري".
وتابعت: "من ناحية أخرى، فإن الإمارات غاضبة لأنها تشعر أن هناك عجزا في الدعم الأمريكي في قضية هجمات المتمردين الحوثيين".