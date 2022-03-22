قناة عبرية تكشف هوية قتلى عملية الطعن بجنوب إسرائيل
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
كشفت قناة عبرية النقاب عن هوية قتلى عملية الطعن والدهس التي وقعت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في جنوب إسرائيل.
وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن أسماء القتلى الإسرائيليين الأربعة الذين سقطوا اليوم جراء عملية دهس وطعن مزدوجة من قبل فلسطيني، يدعى محمد أبو القيعان، كان على رأسهم الحاخام موشيه كربيتسكي.
שמותיהם של 3 מתוך 4 הנרצחים בפיגוע בבאר שבע הותרו לפרסום:— החדשות - N12 (@N12News) March 22, 2022
דוריס יחבס, בת 49 ממושב גילת
לורה יצחק, בת 43 מבאר שבע
הרב משה קרביצקי מבאר שבע
יהי זכרם ברוך
وأسماء القتلى الأربعة هم:
1- دوريس يخباس، تبلغ من العمر 49 عاما من موشاف غيلات.
2- لورا يتسحاق، تبلغ من العمر 43 من بئر السبع.
3- مناحم يحزقال، يبلغ من العمر 67 عاما من بئر السبع.
4- الحاخام موشيه كربيتسكي، دون تحديد عمره، ولكنه من بئر السبع.
ניהל במשך עשור בית תמחוי בבאר שבע: הרב משה קרביצקי הוא רוכב האופניים שנרצח בפיגוע. יהי זכרו ברוך— חדשות 13 (@newsisrael13) March 22, 2022
https://t.co/ZAEzXCDdJA pic.twitter.com/0oKay39LBs
ويذكر أن وسائل الإعلام العبرية قد نشرت صورة الحاخام كربيتسكي، في وقت ألقى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" القبض على اثنين من أشقاء الفلسطيني الذي قام بتلك العملية، بدعوى أنهما شاهداه وهو يخرج من منزله وفي جيبه "سكين".
ويذكر أن قناة عبرية قد أكدت أن عملية طعن بئر السبع تعني فشلا استخباراتيا جديدا في إسرائيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ عملية بئر السبع كان تحت مراقبة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" بعد الإفراج عنه من السجون، لكنه نجح في تنفيذ العملية.
חשש במערכת הביטחון מפיגועי חקיינות גם בתוך הקו הירוק • לאחר ששוחרר מהכלא על רקע תמיכתו בדאעש - המחבל היה במעקב של שב"כ. @roysharon11 עם הפרטים ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/ysgesoDMCF— כאן חדשות (@kann_news) March 22, 2022
وأفادت القناة الـ 14 العبرية، بأن فلسطينيا قام بعملية مزدوجة طعن ودهس، ويعتقد أنه هناك شريك له لم يعرف بعد ماهيته، قد قام بقتل 4 وأصاب 2 آخرين، في وقت تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى مقتله، على الفور.
وقام الفلسطيني محمد أبو القيعان بتلك العملية المزدوجة بالقرب من أحد المولات التجارية في مدينة بئر السبع والتي تقع جنوب إسرائيل.
ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الواقعة بأنها الأكبر والأقوى منذ العام 2016.
ومن جهته، قدم نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعازيه لأسر الضحايا، داعيا إلى شفاء الجرحى، حيث أكدت وسائل الإعلام العبرية أنه يجري تقييما للوضع الأمني مع المسؤولين في الشرطة والجيش الإسرائيليين، مشددا على أن بلاده ستعمل جاهدة ضد "الإرهاب".