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قناة عبرية تكشف هوية قتلى عملية الطعن بجنوب إسرائيل
قناة عبرية تكشف هوية قتلى عملية الطعن بجنوب إسرائيل
كشفت قناة عبرية النقاب عن هوية قتلى عملية الطعن والدهس التي وقعت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في جنوب إسرائيل. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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2022-03-22T21:53+0000
إسرائيل
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وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن أسماء القتلى الإسرائيليين الأربعة الذين سقطوا اليوم جراء عملية دهس وطعن مزدوجة من قبل فلسطيني، يدعى محمد أبو القيعان، كان على رأسهم الحاخام موشيه كربيتسكي.وأسماء القتلى الأربعة هم:1- دوريس يخباس، تبلغ من العمر 49 عاما من موشاف غيلات.2- لورا يتسحاق، تبلغ من العمر 43 من بئر السبع.3- مناحم يحزقال، يبلغ من العمر 67 عاما من بئر السبع.4- الحاخام موشيه كربيتسكي، دون تحديد عمره، ولكنه من بئر السبع.ويذكر أن وسائل الإعلام العبرية قد نشرت صورة الحاخام كربيتسكي، في وقت ألقى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" القبض على اثنين من أشقاء الفلسطيني الذي قام بتلك العملية، بدعوى أنهما شاهداه وهو يخرج من منزله وفي جيبه "سكين".ويذكر أن قناة عبرية قد أكدت أن عملية طعن بئر السبع تعني فشلا استخباراتيا جديدا في إسرائيل.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ عملية بئر السبع كان تحت مراقبة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" بعد الإفراج عنه من السجون، لكنه نجح في تنفيذ العملية.وأفادت القناة الـ 14 العبرية، بأن فلسطينيا قام بعملية مزدوجة طعن ودهس، ويعتقد أنه هناك شريك له لم يعرف بعد ماهيته، قد قام بقتل 4 وأصاب 2 آخرين، في وقت تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى مقتله، على الفور.وقام الفلسطيني محمد أبو القيعان بتلك العملية المزدوجة بالقرب من أحد المولات التجارية في مدينة بئر السبع والتي تقع جنوب إسرائيل.ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الواقعة بأنها الأكبر والأقوى منذ العام 2016.ومن جهته، قدم نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعازيه لأسر الضحايا، داعيا إلى شفاء الجرحى، حيث أكدت وسائل الإعلام العبرية أنه يجري تقييما للوضع الأمني مع المسؤولين في الشرطة والجيش الإسرائيليين، مشددا على أن بلاده ستعمل جاهدة ضد "الإرهاب".
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إسرائيل, أخبار العالم الآن

قناة عبرية تكشف هوية قتلى عملية الطعن بجنوب إسرائيل

21:53 GMT 22.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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كشفت قناة عبرية النقاب عن هوية قتلى عملية الطعن والدهس التي وقعت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في جنوب إسرائيل.
وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن أسماء القتلى الإسرائيليين الأربعة الذين سقطوا اليوم جراء عملية دهس وطعن مزدوجة من قبل فلسطيني، يدعى محمد أبو القيعان، كان على رأسهم الحاخام موشيه كربيتسكي.
وأسماء القتلى الأربعة هم:
1- دوريس يخباس، تبلغ من العمر 49 عاما من موشاف غيلات.
2- لورا يتسحاق، تبلغ من العمر 43 من بئر السبع.
3- مناحم يحزقال، يبلغ من العمر 67 عاما من بئر السبع.
4- الحاخام موشيه كربيتسكي، دون تحديد عمره، ولكنه من بئر السبع.
ويذكر أن وسائل الإعلام العبرية قد نشرت صورة الحاخام كربيتسكي، في وقت ألقى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" القبض على اثنين من أشقاء الفلسطيني الذي قام بتلك العملية، بدعوى أنهما شاهداه وهو يخرج من منزله وفي جيبه "سكين".
ويذكر أن قناة عبرية قد أكدت أن عملية طعن بئر السبع تعني فشلا استخباراتيا جديدا في إسرائيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ عملية بئر السبع كان تحت مراقبة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" بعد الإفراج عنه من السجون، لكنه نجح في تنفيذ العملية.
وأفادت القناة الـ 14 العبرية، بأن فلسطينيا قام بعملية مزدوجة طعن ودهس، ويعتقد أنه هناك شريك له لم يعرف بعد ماهيته، قد قام بقتل 4 وأصاب 2 آخرين، في وقت تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى مقتله، على الفور.
وقام الفلسطيني محمد أبو القيعان بتلك العملية المزدوجة بالقرب من أحد المولات التجارية في مدينة بئر السبع والتي تقع جنوب إسرائيل.
ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الواقعة بأنها الأكبر والأقوى منذ العام 2016.
ومن جهته، قدم نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعازيه لأسر الضحايا، داعيا إلى شفاء الجرحى، حيث أكدت وسائل الإعلام العبرية أنه يجري تقييما للوضع الأمني مع المسؤولين في الشرطة والجيش الإسرائيليين، مشددا على أن بلاده ستعمل جاهدة ضد "الإرهاب".
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