كتاب: زوجة بايدن تنتقد زوجها على اختياره كامالا هاريس نائبة له

وقالت جيل بايدن متسائلة: "هناك الملايين من الناس في أمريكا، لماذا علينا أن نختار الشخص الذي هاجم جو؟"، وفقا لمقتطفات من الكتاب نشرتها صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الثلاثاء.وجاء الاقتباس من كتاب "هذا لن يمر: ترامب، بايدن والحرب من أجل مستقبل أمريكا" (This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America’s Future) ، من إعداد مراسلي صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، جوناثان مارتن وأليكس بيرنز، والمقرر طرحه بالأسواق يوم 3 مايو/ أيار المقبل.وكانت كامالا هاريس قد انتقدت جو بايدن في يونيو/ حزيران عام 2019 خلال مناظرة جرت في ميامي، واتهمته بالعنصرية وقتما كان سيناتورا شابا في السبعينيات من القرن الماضي.وبحسب ما ورد في الكتاب، فقد شعر بايدن بالإيذاء وقتها لتلميح هاريس إلى أنه عنصري، لكنه رغما ذلك اختارها لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، وأول امرأة وشخص ملون يشغل ذلك المنصب.وفي أول تعليق منها على ما ورد في الكتاب، قال المتحدث باسم جيل بايدن، مايكل لاروزا، لصحيفة "بوليتيكو" إنه "سيتم كتابة العديد من الكتب حول حملة عام 2020، مع عدد لا يحصى من إعادة سرد الأحداث، بعضها دقيق وبعضها غير دقيق، ولا تخطط السيدة الأولى وفريقها للتعليق على أي منها".كما نقل الكتاب عن مديرة الاتصالات لجو بايدن، كيت بيدنجفيلد، أن "منصب نائب الرئيس لم يكن المرة الأولى في مهنة هاريس السياسية التي لم ترق إلى مستوى التوقعات العالية، فمكتبها في مجلس الشيوخ كان فوضويا وحملتها الرئاسية كانت فشلا ذريعا، وربما المشكلة ليست في طاقم موظفيها"، بحسب قولها.وجو بايدن هو أكبر رئيس أمريكي تم تنصيبه على الإطلاق لأول مرة، إذ سيبلغ 82 عاما بعد انتخابات 2024 بوقت قصير، وقال إنه يعتزم الترشح مرة أخرى.

