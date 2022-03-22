https://arabic.sputniknews.com/20220322/لقاء-شرم-الشيخ-استعدادات-لنشوء-واقع-عالمي-وإقليمي-جديد-1060303172.html
لقاء شرم الشيخ... استعدادات لنشوء واقع عالمي وإقليمي جديد
لقاء شرم الشيخ... استعدادات لنشوء واقع عالمي وإقليمي جديد
تناقش حلقة برنامج "بانوراما" على أثير راديو "سبوتنيك"، القمة الثلاثية في شرم الشيخ في مصر، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T12:44+0000
2022-03-22T12:44+0000
2022-03-22T12:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
راديو
بانوراما
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لقاء شرم الشيخ... استعدادات لنشوء واقع عالمي وإقليمي جديد
لقاء شرم الشيخ... استعدادات لنشوء واقع عالمي وإقليمي جديد
وسائل إعلام اعتبرت اللقاء الثلاثي بمثابة رسالة احتجاج إلى واشنطن، على خلفية التقدّم في محادثات فيينا بخصوص الملف النووي الإيراني، واستعداد الإدارة الأمريكية لشطب "الحرس الثوري الإيراني" من قائمة التنظيمات الإرهابية.التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
سبوتنيك عربي
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فهيم الصوراني
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
لقاء شرم الشيخ... استعدادات لنشوء واقع عالمي وإقليمي جديد
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تناقش حلقة برنامج "بانوراما" على أثير راديو "سبوتنيك"، القمة الثلاثية في شرم الشيخ في مصر، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وسائل إعلام اعتبرت اللقاء الثلاثي بمثابة رسالة احتجاج إلى واشنطن
، على خلفية التقدّم في محادثات فيينا بخصوص الملف النووي الإيراني، واستعداد الإدارة الأمريكية لشطب "الحرس الثوري الإيراني" من قائمة التنظيمات الإرهابية.
الخبير في العلاقات الدولية، أيمن سمير، أعرب عن رأيه بأن "اللقاء يأتي في ظروف تشكّل عالم جديد، بسبب الأزمة الأوكرانية، والتغيرات الكبيرة في الشرق الأوسط".
ولفت سمير في حديث لـ "بانوراما" إلى أن "قرب التوصل لاتفاق مع إيران ومستقبل العلاقات مع طهران عوامل من شأنها تحديد ملامح جديدة للمنطقة".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.