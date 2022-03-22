https://arabic.sputniknews.com/20220322/لماذا-غرق-الشرق-الأوسط-في-أزمة-أوكرانيا-1060306675.html

لماذا غرق الشرق الأوسط في أزمة أوكرانيا

لماذا غرق الشرق الأوسط في أزمة أوكرانيا

على الرغم من محاولة العديد من دول الشرق الأوسط الابتعاد سياسيا عن أزمة أوكرانيا، انزلقت بعض هذه الدول إلى دائرة الأزمة بسرعة ودارت رغما عنها في دوامة من... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T13:39+0000

2022-03-22T13:39+0000

2022-03-22T13:39+0000

راديو

مساحة حرة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1060304734_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_0aef7f4c567759c012d5358414ba9e89.png

لماذا غرق الشرق الأوسط في أزمة أوكرانيا لماذا غرق الشرق الأوسط في أزمة أوكرانيا

وقد جاء ذلك عقب تأثر القطاعات الحيوية لاقتصاداتها، بدءا من النفط والغاز وصولا إلى الواردات الزراعية والسياحة، وربما قد نرى مزيدا من التداعيات خلال المستقبل القريب.فبانطلاق القذيفة الأولى من العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قفزت أسعار الطاقة حتى قبل العقوبات، وقبل أي قطع للإمدادات، ليتضاعف سعر الغاز، فيما اقترب سعر البترول من 120 دولارا للبرميل، مع توقعات بأن يتجاوز 300 دولار للبرميل إذا ما حظرت أوروبا واردات الطاقة من روسيا.ولأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، والمورد الأول لها هو روسيا والثاني أوكرانيا، فقد ضربت الأزمة هذا القطاع بشكل مباشر، كما أثرت على كل من لبنان وليبيا والدول المستفيدة من برنامج الغذاء العالمي مثل اليمن وسوريا.وعلى صعيد السياسية، تشير الترتيبات الدبلوماسية المتعجلة بشأن تسوية ملف إيران النووي، بأن واشنطن ذاهبة باتجاه تحييد هذه الورقة، وتقديم تنازلات مهمة تتجاوز المخاوف العربية من ممارسات إيران في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق أن منطقة الشرق الأوسط تراجعت في ترتيب أولوياتها.وأكد الخبير وجود تبسيط في مسار العلاقات مرتبط بموضوعات السياحة واستيراد القمح ومجالات التعاون بين الدول العربية مع كل من روسيا وأوكرانيا، لكن الأهم هو ما سيجري أمنيا واستراتيجيا، حيث إن الدول العربية مشتبكة في إطار علاقات إقليمية ودولية مع أطراف المعادلة، وهناك إشكالية كبرى تتمثل في عدم وضوح الرؤية لدى الدول الرئيسية في الإقليم.وردا على سؤال حول أثر اتفاقيات التجارة العالمية على كبح قدرة دول الشرق الأوسط في تحقيق أمنها من الغذاء والطاقة، قال الباحث الاقتصادي محمد حيدر غنه: "لا يمكن إلقاء اللوم على الاتفاقيات الدولية في أداء المؤسسات الرسمية بالشرق الأوسط، وهو أداء سيئ فالكثير من هذه الحكومات لديها ثروات لكنها لم تتبنى برامج تضمن الأمان لشعوبها، ولن تتمكن من الاستمرار بهذا الشكل، ما يتطلب من هذه الدول أن تكون لديها إدارات لديها تخطيط استراتيجي أفضل.واعتبر كذلك أن هناك جزء من المكون السياسي والتجاري الاحتكاري الموجود في دول الشرق الأوسط التي لا تسمح أنظمتها بالمنافسة، يعمل وكيلا للغرب الذي يضمن من خلاله فرض سياسات معينة لتركيع الشعوب.وحول التأثيرات الدولية على ما آل إليه الوضع في الشرق الأوسط، قال علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية: "الشرق الأوسط منطقة موارد، ومنطقة وسط جغرافي وعبور لكل العالم، وهي أيضا الأكثر هشاشة على مستوى العالم فيما يتعلق بطبيعة الصراعات، وهناك على ما يبدو توافق على ألا تستنهض هذ المنطقة ذاتها" .وأوضح الخبير أن "كل أزمات العالم تتجلى في هذه المنطقة لأن هناك نخب مؤثرة على صناعة القرار في المنطقة ترتبط بقوى خارجية، وتدافع عنها بالتالي تصبح المنطقة حلبة صراع على المستويين الإقليمي والدولي، ولا يتم الالتفات لأزمات هذه المنطقة على أساس مصلحتها وليس مصلحة القوى الخارجية".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, مساحة حرة, аудио