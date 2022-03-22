https://arabic.sputniknews.com/20220322/لماذا-غرق-الشرق-الأوسط-في-أزمة-أوكرانيا-1060306675.html
لماذا غرق الشرق الأوسط في أزمة أوكرانيا
لماذا غرق الشرق الأوسط في أزمة أوكرانيا
على الرغم من محاولة العديد من دول الشرق الأوسط الابتعاد سياسيا عن أزمة أوكرانيا، انزلقت بعض هذه الدول إلى دائرة الأزمة بسرعة ودارت رغما عنها في دوامة من... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T13:39+0000
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لماذا غرق الشرق الأوسط في أزمة أوكرانيا
لماذا غرق الشرق الأوسط في أزمة أوكرانيا
وقد جاء ذلك عقب تأثر القطاعات الحيوية لاقتصاداتها، بدءا من النفط والغاز وصولا إلى الواردات الزراعية والسياحة، وربما قد نرى مزيدا من التداعيات خلال المستقبل القريب.فبانطلاق القذيفة الأولى من العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قفزت أسعار الطاقة حتى قبل العقوبات، وقبل أي قطع للإمدادات، ليتضاعف سعر الغاز، فيما اقترب سعر البترول من 120 دولارا للبرميل، مع توقعات بأن يتجاوز 300 دولار للبرميل إذا ما حظرت أوروبا واردات الطاقة من روسيا.ولأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، والمورد الأول لها هو روسيا والثاني أوكرانيا، فقد ضربت الأزمة هذا القطاع بشكل مباشر، كما أثرت على كل من لبنان وليبيا والدول المستفيدة من برنامج الغذاء العالمي مثل اليمن وسوريا.وعلى صعيد السياسية، تشير الترتيبات الدبلوماسية المتعجلة بشأن تسوية ملف إيران النووي، بأن واشنطن ذاهبة باتجاه تحييد هذه الورقة، وتقديم تنازلات مهمة تتجاوز المخاوف العربية من ممارسات إيران في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق أن منطقة الشرق الأوسط تراجعت في ترتيب أولوياتها.وأكد الخبير وجود تبسيط في مسار العلاقات مرتبط بموضوعات السياحة واستيراد القمح ومجالات التعاون بين الدول العربية مع كل من روسيا وأوكرانيا، لكن الأهم هو ما سيجري أمنيا واستراتيجيا، حيث إن الدول العربية مشتبكة في إطار علاقات إقليمية ودولية مع أطراف المعادلة، وهناك إشكالية كبرى تتمثل في عدم وضوح الرؤية لدى الدول الرئيسية في الإقليم.وردا على سؤال حول أثر اتفاقيات التجارة العالمية على كبح قدرة دول الشرق الأوسط في تحقيق أمنها من الغذاء والطاقة، قال الباحث الاقتصادي محمد حيدر غنه: "لا يمكن إلقاء اللوم على الاتفاقيات الدولية في أداء المؤسسات الرسمية بالشرق الأوسط، وهو أداء سيئ فالكثير من هذه الحكومات لديها ثروات لكنها لم تتبنى برامج تضمن الأمان لشعوبها، ولن تتمكن من الاستمرار بهذا الشكل، ما يتطلب من هذه الدول أن تكون لديها إدارات لديها تخطيط استراتيجي أفضل.واعتبر كذلك أن هناك جزء من المكون السياسي والتجاري الاحتكاري الموجود في دول الشرق الأوسط التي لا تسمح أنظمتها بالمنافسة، يعمل وكيلا للغرب الذي يضمن من خلاله فرض سياسات معينة لتركيع الشعوب.وحول التأثيرات الدولية على ما آل إليه الوضع في الشرق الأوسط، قال علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية: "الشرق الأوسط منطقة موارد، ومنطقة وسط جغرافي وعبور لكل العالم، وهي أيضا الأكثر هشاشة على مستوى العالم فيما يتعلق بطبيعة الصراعات، وهناك على ما يبدو توافق على ألا تستنهض هذ المنطقة ذاتها" .وأوضح الخبير أن "كل أزمات العالم تتجلى في هذه المنطقة لأن هناك نخب مؤثرة على صناعة القرار في المنطقة ترتبط بقوى خارجية، وتدافع عنها بالتالي تصبح المنطقة حلبة صراع على المستويين الإقليمي والدولي، ولا يتم الالتفات لأزمات هذه المنطقة على أساس مصلحتها وليس مصلحة القوى الخارجية".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي
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لماذا غرق الشرق الأوسط في أزمة أوكرانيا
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على الرغم من محاولة العديد من دول الشرق الأوسط الابتعاد سياسيا عن أزمة أوكرانيا، انزلقت بعض هذه الدول إلى دائرة الأزمة بسرعة ودارت رغما عنها في دوامة من المشكلات.
وقد جاء ذلك عقب تأثر القطاعات الحيوية لاقتصاداتها، بدءا من النفط والغاز وصولا إلى الواردات الزراعية
والسياحة، وربما قد نرى مزيدا من التداعيات خلال المستقبل القريب.
فبانطلاق القذيفة الأولى من العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قفزت أسعار الطاقة حتى قبل العقوبات، وقبل أي قطع للإمدادات، ليتضاعف سعر الغاز، فيما اقترب سعر البترول من 120 دولارا للبرميل، مع توقعات بأن يتجاوز 300 دولار للبرميل إذا ما حظرت أوروبا واردات الطاقة من روسيا.
لا تقتصر تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط على ارتفاع فاتورة الطاقة في عدد من الدول المستوردة للطاقة بل تمتد أيضا إلى محاولات التأثير على القرار الاقتصادي للدول المصدرة للبترول، وما يتبع ذلك من تجاذبات سياسية وتسويات.
ولأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، والمورد الأول لها هو روسيا والثاني أوكرانيا، فقد ضربت الأزمة هذا القطاع بشكل مباشر، كما أثرت على كل من لبنان وليبيا والدول المستفيدة من برنامج الغذاء العالمي مثل اليمن وسوريا.
وعلى صعيد السياسية، تشير الترتيبات الدبلوماسية المتعجلة بشأن تسوية ملف إيران النووي، بأن واشنطن ذاهبة باتجاه تحييد هذه الورقة، وتقديم تنازلات مهمة تتجاوز المخاوف العربية من ممارسات إيران في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق أن منطقة الشرق الأوسط تراجعت في ترتيب أولوياتها.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي: "ما يحدث في مسار العلاقات الدولية حاليا له ارتدادات مباشرة في إقليم الشرق الأوسط، لكن حتى الآن لا توجد مسارات جديدة للعلاقات العربية مع أمريكا أو روسيا، وكل ما يجري الآن هو مجرد اتصالات لتأكيد الحضور"، مشيرا إلى "وجود إقليم الشرق الأوسط في قلب ما يجري، خاصة في مسالة الترتيبات الأمنية وارتدادات الأوضاع الاستراتيجية على الأمن الإقليمي" .
وأكد الخبير وجود تبسيط في مسار العلاقات مرتبط بموضوعات السياحة واستيراد القمح ومجالات التعاون بين الدول العربية مع كل من روسيا وأوكرانيا، لكن الأهم هو ما سيجري أمنيا واستراتيجيا، حيث إن الدول العربية مشتبكة في إطار علاقات إقليمية ودولية مع أطراف المعادلة، وهناك إشكالية كبرى تتمثل في عدم وضوح الرؤية لدى الدول الرئيسية في الإقليم.
وردا على سؤال حول أثر اتفاقيات التجارة العالمية على كبح قدرة دول الشرق الأوسط في تحقيق أمنها من الغذاء والطاقة، قال الباحث الاقتصادي محمد حيدر غنه: "لا يمكن إلقاء اللوم على الاتفاقيات الدولية
في أداء المؤسسات الرسمية بالشرق الأوسط، وهو أداء سيئ فالكثير من هذه الحكومات لديها ثروات لكنها لم تتبنى برامج تضمن الأمان لشعوبها، ولن تتمكن من الاستمرار بهذا الشكل، ما يتطلب من هذه الدول أن تكون لديها إدارات لديها تخطيط استراتيجي أفضل.
وتوقع الباحث "عدم إقدام الدول النفطية على تقديم مساعدة في هذه الأزمة، حيث لاتزال بحاجة للأموال بعد أزمة كورونا، ما سيعرض الدول الفقيرة لتأثيرات مضاعفة للأسعار ولتراجع قيمة العملات، ويهدد بنشوء أزمات متعددة الأشكال".
واعتبر كذلك أن هناك جزء من المكون السياسي والتجاري الاحتكاري الموجود في دول الشرق الأوسط التي لا تسمح أنظمتها بالمنافسة، يعمل وكيلا للغرب الذي يضمن من خلاله فرض سياسات معينة لتركيع الشعوب.
وحول التأثيرات الدولية على ما آل إليه الوضع في الشرق الأوسط، قال علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية: "الشرق الأوسط منطقة موارد، ومنطقة وسط جغرافي وعبور لكل العالم، وهي أيضا الأكثر هشاشة
على مستوى العالم فيما يتعلق بطبيعة الصراعات، وهناك على ما يبدو توافق على ألا تستنهض هذ المنطقة ذاتها" .
وأوضح الخبير أن "كل أزمات العالم تتجلى في هذه المنطقة لأن هناك نخب مؤثرة على صناعة القرار في المنطقة ترتبط بقوى خارجية، وتدافع عنها بالتالي تصبح المنطقة حلبة صراع على المستويين الإقليمي والدولي، ولا يتم الالتفات لأزمات هذه المنطقة على أساس مصلحتها وليس مصلحة القوى الخارجية".
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