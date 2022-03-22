عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220322/ماكرون-نقدم-قسائم-طعام-للأسر-الفقيرة-والمتوسطة-لمواجهة-الزيادات-في-الأسعار-1060307545.html
ماكرون: نقدم قسائم طعام للأسر الفقيرة والمتوسطة لمواجهة الزيادات في الأسعار
ماكرون: نقدم قسائم طعام للأسر الفقيرة والمتوسطة لمواجهة الزيادات في الأسعار
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا قد تقدم قسائم غذائية لمساعدة الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة لمواجهة أزمة الغذاء. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T13:46+0000
2022-03-22T13:46+0000
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054239669_0:87:2960:1752_1920x0_80_0_0_936b9ac08a157bfec24397f3e4a98c03.jpg
وتابع ماكرون حسب وكالة "سبوتنيك": "سنواجه أزمة غذاء عالمية. لذلك، ستقترح فرنسا مبادرة على المستوى الأوروبي".وتابع ماكرون: "ماذا سنفعل على المدى القصير؟ تقريبا نفس الشيء الذي تم القيام به في مجال موارد الطاقة".وأشار إلى أنه "سيتم تقديم قسائم الطعام لمساعدة الأسر المحتاجة والطبقة المتوسطة حتى يتمكنوا من التعامل مع الزيادات في الأسعار".
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054239669_37:0:2669:1974_1920x0_80_0_0_dcf3bf7ead703214cb44199c4aba59e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا

ماكرون: نقدم قسائم طعام للأسر الفقيرة والمتوسطة لمواجهة الزيادات في الأسعار

13:46 GMT 22.03.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
تابعنا عبرGoogle news
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا قد تقدم قسائم غذائية لمساعدة الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة لمواجهة أزمة الغذاء.
وتابع ماكرون حسب وكالة "سبوتنيك": "سنواجه أزمة غذاء عالمية. لذلك، ستقترح فرنسا مبادرة على المستوى الأوروبي".
وتابع ماكرون: "ماذا سنفعل على المدى القصير؟ تقريبا نفس الشيء الذي تم القيام به في مجال موارد الطاقة".
وأشار إلى أنه "سيتم تقديم قسائم الطعام لمساعدة الأسر المحتاجة والطبقة المتوسطة حتى يتمكنوا من التعامل مع الزيادات في الأسعار".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала