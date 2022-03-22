https://arabic.sputniknews.com/20220322/ماكرون-نقدم-قسائم-طعام-للأسر-الفقيرة-والمتوسطة-لمواجهة-الزيادات-في-الأسعار-1060307545.html
ماكرون: نقدم قسائم طعام للأسر الفقيرة والمتوسطة لمواجهة الزيادات في الأسعار
ماكرون: نقدم قسائم طعام للأسر الفقيرة والمتوسطة لمواجهة الزيادات في الأسعار
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا قد تقدم قسائم غذائية لمساعدة الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة لمواجهة أزمة الغذاء. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T13:46+0000
2022-03-22T13:46+0000
2022-03-22T13:46+0000
أخبار فرنسا
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وتابع ماكرون حسب وكالة "سبوتنيك": "سنواجه أزمة غذاء عالمية. لذلك، ستقترح فرنسا مبادرة على المستوى الأوروبي".وتابع ماكرون: "ماذا سنفعل على المدى القصير؟ تقريبا نفس الشيء الذي تم القيام به في مجال موارد الطاقة".وأشار إلى أنه "سيتم تقديم قسائم الطعام لمساعدة الأسر المحتاجة والطبقة المتوسطة حتى يتمكنوا من التعامل مع الزيادات في الأسعار".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
ماكرون: نقدم قسائم طعام للأسر الفقيرة والمتوسطة لمواجهة الزيادات في الأسعار
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا قد تقدم قسائم غذائية لمساعدة الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة لمواجهة أزمة الغذاء.
وتابع ماكرون
حسب وكالة "سبوتنيك": "سنواجه أزمة غذاء عالمية. لذلك، ستقترح فرنسا مبادرة على المستوى الأوروبي".
وتابع ماكرون: "ماذا سنفعل على المدى القصير؟ تقريبا نفس الشيء الذي تم القيام به في مجال موارد الطاقة
".
وأشار إلى أنه "سيتم تقديم قسائم الطعام لمساعدة الأسر المحتاجة والطبقة المتوسطة حتى يتمكنوا من التعامل مع الزيادات في الأسعار".