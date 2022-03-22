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https://arabic.sputniknews.com/20220322/متخصصون-روس-يرممون-قوس-النصر-في-تدمر-1060300321.html
متخصصون روس يرممون قوس النصر في تدمر
متخصصون روس يرممون قوس النصر في تدمر
بدأ متخصصون من مدينة سانت بطرسبورغ الروسية بترميم قوس النصر في مدينة تدمر في سوريا، حسبما أفاد المكتب الصحفي لإدارة محافظ سانت بطرسبورغ. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T11:51+0000
2022-03-22T11:51+0000
العالم العربي
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وجاء في البيان أن "فريق من المتخصصين من مركز إنقاذ الآثار التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بدأ بترميم قوس النصر في تدمر في سوريا، والذي دمره الإرهابيون قبل سنوات".يتم تنفيذ المشروع تحت رعاية المجتمع الجغرافي الروسي بمشاركة وزارة الدفاع الروسية.في نهاية عام 2021، كانت هناك بعثة استكشافية في سوريا، ضمت علماء آثار ومرممين وجيولوجيين، ووضعت البعثة خطة للعمل على الترميم.وفقًا لرئيس مركز آثار الإنقاذ في معهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ناتاليا سولوفيفا، قرر المتخصصون من أين يبدأون وما هي المعدات اللازمة في الموقع.قال محافظ سانت بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف: "يتمتع المؤرخون وعلماء الآثار والمرممون بخبرة واسعة في الحفاظ على الآثار القديمة وترميمها. وقد أنجز متخصصون من معهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية قدرًا كبيرًا من العمل في دراسة وترميم الآثار السورية. هذا العمل مستمر. ترميم قوس النصر هو إسهام في إحياء تدمر السورية".
https://arabic.sputniknews.com/20220306/وزارة-الدفاع-السورية-تعلن-مقتل-13-جنديا-سوريا-إثر-اعتداء-إرهابي-على-حافلة-في-تدمر--1059544647.html
https://arabic.sputniknews.com/20211125/لاعتبارات-دبلوماسية-مرممو-متحف-الأرميتاج-يرممون-3-قطع-أثرية-بارزة-من-تدمر-في-مسقط-1053279324.html
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العالم العربي

متخصصون روس يرممون قوس النصر في تدمر

11:51 GMT 22.03.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورمعبد بعل شمين المدمر في مدينة تدمر (بالميرا) الأثرية
معبد بعل شمين المدمر في مدينة تدمر (بالميرا) الأثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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بدأ متخصصون من مدينة سانت بطرسبورغ الروسية بترميم قوس النصر في مدينة تدمر في سوريا، حسبما أفاد المكتب الصحفي لإدارة محافظ سانت بطرسبورغ.
وجاء في البيان أن "فريق من المتخصصين من مركز إنقاذ الآثار التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بدأ بترميم قوس النصر في تدمر في سوريا، والذي دمره الإرهابيون قبل سنوات".
يتم تنفيذ المشروع تحت رعاية المجتمع الجغرافي الروسي بمشاركة وزارة الدفاع الروسية.
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في نهاية عام 2021، كانت هناك بعثة استكشافية في سوريا، ضمت علماء آثار ومرممين وجيولوجيين، ووضعت البعثة خطة للعمل على الترميم.
وفقًا لرئيس مركز آثار الإنقاذ في معهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ناتاليا سولوفيفا، قرر المتخصصون من أين يبدأون وما هي المعدات اللازمة في الموقع.
قال محافظ سانت بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف: "يتمتع المؤرخون وعلماء الآثار والمرممون بخبرة واسعة في الحفاظ على الآثار القديمة وترميمها. وقد أنجز متخصصون من معهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية قدرًا كبيرًا من العمل في دراسة وترميم الآثار السورية. هذا العمل مستمر. ترميم قوس النصر هو إسهام في إحياء تدمر السورية".
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