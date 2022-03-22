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https://arabic.sputniknews.com/20220322/محلل-عسكري-روسيا-ستلحق-بالجيش-الأوكراني-هزيمة-كاملة-خلال-الأيام-المقبلة-1060304469.html
محلل عسكري: روسيا ستلحق بالجيش الأوكراني هزيمة كاملة خلال الأيام المقبلة
محلل عسكري: روسيا ستلحق بالجيش الأوكراني هزيمة كاملة خلال الأيام المقبلة
كشف عضو سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن الجيش الروسي سيكون قادرا على إلحاق الهزيمة الكاملة بالقوات المسلحة الأوكرانية خلال 10 أيام. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T12:59+0000
2022-03-22T12:59+0000
العالم
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ونقلت وكالة روسية تصريحات المحلل العسكري والعضو السابق في المخابرات المركزية، لاري جونسون، الذي قال إن "غالبية المحللين العسكريين الغربيين بسبب انحيازهم السياسي يخطئون بشكل أساسي في الحكم على تصرفات الوحدات الروسية التي تشارك في العملية الخاصة في أوكرانيا".واعتبر لاري جونسون أنه وفقًا لتقديرات وسائل الإعلام الغربية، يشارك نحو 150 ألف جندي روسي وما يصل إلى 40 ألف جندي من جيشي جمهورية لوغانسك ودونيتسك في العملية في أوكرانيا مقابل نحو 250 ألف جندي من الجيش الأوكراني وأكثر من 50 ألف جندي من الحرس الوطني الأوكراني الذي يضم أيضا كتائب قومية ونازية.وتمتلك العديد من وحدات الجيش والحرس الوطني الأوكراني خبرة قتالية، وقد تم تدريبها وفقًا لمعايير الناتو وحصلت على كمية كبيرة من الأسلحة الغربية.وفقًا للمحلل، في غضون أسبوع واحد فقط تمكنت القوات المسلحة الروسية من احتلال مساحة مماثلة لبريطانيا، ووصلت إلى كييف في اليوم الثالث. خلال هذا الوقت شنت روسيا ضربات مستهدفة البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة والاتصال والمطارات العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي.ويعتقد لاري جونسون أن الجيش الروسي حقق نجاحًا بالرغم من عمله على عدة اتجاهات في وقت واحد في تضاريس وعرة مع وجود العديد من الأنهار والمقاومة الجادة من القوات المسلحة الأوكرانية.وقارن جونسون الوضع الراهن بحرب واجتياح العراق من قبل الولايات المتحدة، قائلا إن "الولايات المتحدة واجهت جيشا عراقيا خائب الأمل وغير منظم وخالٍ من الغطاء الجوي والمدفعية والوحدات المدرعة المنسقة جيدًا ومن الجانب الإنساني لم ترحم القوات الأمريكية أحدا عكس رغبة القوات الروسية في تقليل الخسائر المدنية.
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العالم

محلل عسكري: روسيا ستلحق بالجيش الأوكراني هزيمة كاملة خلال الأيام المقبلة

12:59 GMT 22.03.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRYقوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022.
قوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
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كشف عضو سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن الجيش الروسي سيكون قادرا على إلحاق الهزيمة الكاملة بالقوات المسلحة الأوكرانية خلال 10 أيام.
ونقلت وكالة روسية تصريحات المحلل العسكري والعضو السابق في المخابرات المركزية، لاري جونسون، الذي قال إن "غالبية المحللين العسكريين الغربيين بسبب انحيازهم السياسي يخطئون بشكل أساسي في الحكم على تصرفات الوحدات الروسية التي تشارك في العملية الخاصة في أوكرانيا".
واعتبر لاري جونسون أنه وفقًا لتقديرات وسائل الإعلام الغربية، يشارك نحو 150 ألف جندي روسي وما يصل إلى 40 ألف جندي من جيشي جمهورية لوغانسك ودونيتسك في العملية في أوكرانيا مقابل نحو 250 ألف جندي من الجيش الأوكراني وأكثر من 50 ألف جندي من الحرس الوطني الأوكراني الذي يضم أيضا كتائب قومية ونازية.
وتمتلك العديد من وحدات الجيش والحرس الوطني الأوكراني خبرة قتالية، وقد تم تدريبها وفقًا لمعايير الناتو وحصلت على كمية كبيرة من الأسلحة الغربية.
وفقًا للمحلل، في غضون أسبوع واحد فقط تمكنت القوات المسلحة الروسية من احتلال مساحة مماثلة لبريطانيا، ووصلت إلى كييف في اليوم الثالث. خلال هذا الوقت شنت روسيا ضربات مستهدفة البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة والاتصال والمطارات العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي.
ويعتقد لاري جونسون أن الجيش الروسي حقق نجاحًا بالرغم من عمله على عدة اتجاهات في وقت واحد في تضاريس وعرة مع وجود العديد من الأنهار والمقاومة الجادة من القوات المسلحة الأوكرانية.
وقارن جونسون الوضع الراهن بحرب واجتياح العراق من قبل الولايات المتحدة، قائلا إن "الولايات المتحدة واجهت جيشا عراقيا خائب الأمل وغير منظم وخالٍ من الغطاء الجوي والمدفعية والوحدات المدرعة المنسقة جيدًا ومن الجانب الإنساني لم ترحم القوات الأمريكية أحدا عكس رغبة القوات الروسية في تقليل الخسائر المدنية.
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