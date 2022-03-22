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https://arabic.sputniknews.com/20220322/مدفيديف-يصف-قرار-انسحاب-روسيا-من-محادثات-معاهدة-السلام-مع-اليابان-بأنه-مبرر-تاريخيا-1060293187.html
مدفيديف يصف قرار انسحاب روسيا من محادثات معاهدة السلام مع اليابان بأنه "مبرر تاريخيا"
مدفيديف يصف قرار انسحاب روسيا من محادثات معاهدة السلام مع اليابان بأنه "مبرر تاريخيا"
وصف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، قرار التخلي عن محادثات معاهدة السلام مع اليابان بأنه "مبرر تاريخيا وعادل" في سياق مصير جزر... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T08:54+0000
2022-03-22T08:54+0000
روسيا
ديمتري ميدفيديف
اليابان
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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف في قناته على تلغرام: "روسيا ترفض محادثات معاهدة السلام مع اليابان. في سياق مصير جرز الكوريل، فإن هذه القرار هو قرار مبرر تاريخيا، وطال انتظاره، وعادل. من الواضح أننا لم نكن لنجد أي توافق مع اليابان حول موضوع الجزر. هذا أمر أدركناه في السابق، وأدركوه هم أيضا..."وأضاف أن "النسخة الجديدة من الدستور الروسي تنص بشكل مباشر على أن لا يمكن نقل ملكية أراضي بلادنا، الموضوع مغلق".كما أشار ميدفيديف إلى أن المفاوضات فقدت معناها، لأن اليابان، بفرضها عقوبات على روسيا، بعد الولايات المتحدة، أوضحت مع من ستنسق نص الوثيقة.واختتم نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، بالقول: "اليابانيون أنفسهم، بعد الولايات المتحدة، وبعد أن أظهروا أنفسهم بأنهم "ساموراي مستقلون فخورون"، فرضوا عقوبات علينا، والتي أظهرت أخيرا مع من سيتفقون على نص افتراضي لمعاهدة سلام. والآن فقدت هذه المفاوضات كل معنى. وحسناً.وزارة الخارجية الروسية أعلنت، أمس الاثنين، ردا على خطوات طوكيو غير الودية وقف التفاوض على توقيع معاهدة سلام مع اليابان، وإلغاء قرار السفر دون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، كذلك انسحبت موسكو من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية.وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوات هي إجراءات جوابية على الطابع غير الودي الواضح للتقييدات الأحادية التي فرضتها اليابان ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/كيشيدا-يصف-قرار-روسيا-الانسحاب-من-الحوار-بشأن-معاهدة-سلام-بالغير-مقبول-1060286944.html
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روسيا, ديمتري ميدفيديف, اليابان

مدفيديف يصف قرار انسحاب روسيا من محادثات معاهدة السلام مع اليابان بأنه "مبرر تاريخيا"

08:54 GMT 22.03.2022
© Sputnik . Дмитрий Астахов / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف
رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Дмитрий Астахов
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وصف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، قرار التخلي عن محادثات معاهدة السلام مع اليابان بأنه "مبرر تاريخيا وعادل" في سياق مصير جزر الكوريل.
موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف في قناته على تلغرام: "روسيا ترفض محادثات معاهدة السلام مع اليابان. في سياق مصير جرز الكوريل، فإن هذه القرار هو قرار مبرر تاريخيا، وطال انتظاره، وعادل. من الواضح أننا لم نكن لنجد أي توافق مع اليابان حول موضوع الجزر. هذا أمر أدركناه في السابق، وأدركوه هم أيضا..."

وأضاف أن "النسخة الجديدة من الدستور الروسي تنص بشكل مباشر على أن لا يمكن نقل ملكية أراضي بلادنا، الموضوع مغلق".

كما أشار ميدفيديف إلى أن المفاوضات فقدت معناها، لأن اليابان، بفرضها عقوبات على روسيا، بعد الولايات المتحدة، أوضحت مع من ستنسق نص الوثيقة.

واختتم نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، بالقول: "اليابانيون أنفسهم، بعد الولايات المتحدة، وبعد أن أظهروا أنفسهم بأنهم "ساموراي مستقلون فخورون"، فرضوا عقوبات علينا، والتي أظهرت أخيرا مع من سيتفقون على نص افتراضي لمعاهدة سلام. والآن فقدت هذه المفاوضات كل معنى. وحسناً.

وزارة الخارجية الروسية أعلنت، أمس الاثنين، ردا على خطوات طوكيو غير الودية وقف التفاوض على توقيع معاهدة سلام مع اليابان، وإلغاء قرار السفر دون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، كذلك انسحبت موسكو من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوات هي إجراءات جوابية على الطابع غير الودي الواضح للتقييدات الأحادية التي فرضتها اليابان ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
كيشيدا يصف قرار روسيا بالانسحاب من الحوار بشأن معاهدة سلام بغير المقبول
01:54 GMT
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