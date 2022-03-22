https://arabic.sputniknews.com/20220322/مسؤول-إيراني-أمريكا-وراء-أزمة-أوكرانيا-1060325582.html
مسؤول إيراني: أمريكا وراء أزمة أوكرانيا
مسؤول إيراني: أمريكا وراء أزمة أوكرانيا
قال مجتبی رضا خواه، رئيس الوفد الإيراني إلی مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الأوكرانية جذورها تعود إلى القرارات... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T20:45+0000
2022-03-22T20:45+0000
2022-03-22T20:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إيران
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن رضا خواه أن موقف إيران الثابت والمبدئي هو وقف الحرب والعنف في جميع أنحاء العالم.جاءت كلمة رضا خواه، اليوم، أمام الدورة الـ 144 لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في إندونيسيا، موضحا أن الأزمة الأوكرانية متجذرة في القرارات الأمريكية، وسياسة المعايير المزدوجة ليست طريقة مؤثرة للتعامل مع الحروب في العالم، سواء في اليمن أو حتى في أوكرانيا.وشدد المسؤول الإيراني على أن موقف بلاده حیال الحرب في أوکرانیا، هو الحل السلمي ووقف الحرب في هذه المنطقة، مضيفا أن إيران تدعو أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية وبدء المفاوضات على الفور.يشار إلى أنه انطلقت، الأحد الماضي، في إندونيسيا أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144 تحت عنوان "حشد البرلمانات للعمل في شأن تغير المناخ".يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/برلماني-إيراني-بارز-لا-يوجد-صراع-بين-روسيا-وإيران-فكل-بلد-يبحث-عن-مصالحه-بمعزل-عن-الآخر-1060007544.html
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إيران, أخبار أوكرانيا, روسيا
مسؤول إيراني: أمريكا وراء أزمة أوكرانيا
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قال مجتبی رضا خواه، رئيس الوفد الإيراني إلی مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الأوكرانية جذورها تعود إلى القرارات والممارسات السياسية والعسكرية للإدارة الأمريكية.
ونقلت وكالة فارس
، مساء اليوم الثلاثاء، عن رضا خواه أن موقف إيران الثابت والمبدئي هو وقف الحرب والعنف في جميع أنحاء العالم.
جاءت كلمة رضا خواه، اليوم، أمام الدورة الـ 144 لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في إندونيسيا، موضحا أن الأزمة الأوكرانية متجذرة في القرارات الأمريكية، وسياسة المعايير المزدوجة ليست طريقة مؤثرة للتعامل مع الحروب في العالم، سواء في اليمن أو حتى في أوكرانيا.
وشدد المسؤول الإيراني على أن موقف بلاده حیال الحرب في أوکرانیا
، هو الحل السلمي ووقف الحرب في هذه المنطقة، مضيفا أن إيران تدعو أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية وبدء المفاوضات على الفور.
يشار إلى أنه انطلقت، الأحد الماضي، في إندونيسيا أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144 تحت عنوان "حشد البرلمانات للعمل في شأن تغير المناخ".
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار
بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.