https://arabic.sputniknews.com/20220322/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-بايدن-يحذر-نظيره-الصيني-من-عواقب-إمداد-روسيا-بالسلاح-1060321377.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن يحذر نظيره الصيني من عواقب إمداد روسيا بالسلاح
مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن يحذر نظيره الصيني من عواقب إمداد روسيا بالسلاح
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال الاتصال الهاتفي الأخير بينهما، من... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T18:43+0000
2022-03-22T18:43+0000
2022-03-22T18:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأكد سوليفان، في إحاطة صحفية "لن أعطي تكهنات حول إذا ما كانت الصين ستدعم روسيا بالسلاح ولكن نستمر في متابعة الأمر عن كثب"، مضيفا "بايدن أوضح لنظيره الصيني عواقب فعل ذلك".وتابع "بايدن كان واضحا بشأن حظر استيراد البترول والغاز الروسي ولكنه أقر بأن بعض الحلفاء الأوروبيين لن يستطيعوا ذلك وأنه لن يضغط عليهم"، مشددا "لن تستطع روسيا تحقيق هدفها المعلن من إخضاع أوكرانيا حتى لو سيطرت على المزيد من الأراضي".وأشار إلى أنه "ملتزمون بوحدة أوكرانيا ولكن في الأيام الحالية نركز على امتلاك أوكرانيا القدرة على الدفاع عن نفسها وعدم تحقيق روسيا لأغراضها"، منوها بأن "الولايات تلعب دورا بارزا ليس فقط في إرسال المعدات العسكرية لأوكرانيا ولكن في تسهيل وصول المعدات من الحلفاء أيضا".
https://arabic.sputniknews.com/20220322/بايدن-يعلق-على-صاروخ-كينجال-الروسي-يستحيل-إيقافه--1060292663.html
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روسيا
مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن يحذر نظيره الصيني من عواقب إمداد روسيا بالسلاح
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال الاتصال الهاتفي الأخير بينهما، من عواقب إمداد روسيا بالسلاح، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأكد سوليفان، في إحاطة صحفية "لن أعطي تكهنات حول إذا ما كانت الصين ستدعم روسيا بالسلاح ولكن نستمر في متابعة الأمر عن كثب"، مضيفا "بايدن أوضح لنظيره الصيني عواقب فعل ذلك".
وتابع "بايدن كان واضحا بشأن حظر استيراد البترول والغاز الروسي ولكنه أقر بأن بعض الحلفاء الأوروبيين لن يستطيعوا ذلك وأنه لن يضغط عليهم"، مشددا "لن تستطع روسيا تحقيق هدفها المعلن من إخضاع أوكرانيا حتى لو سيطرت على المزيد من الأراضي".
وأشار إلى أنه "ملتزمون بوحدة أوكرانيا ولكن في الأيام الحالية نركز على امتلاك أوكرانيا القدرة على الدفاع عن نفسها وعدم تحقيق روسيا لأغراضها"، منوها بأن "الولايات تلعب دورا بارزا ليس فقط في إرسال المعدات العسكرية لأوكرانيا ولكن في تسهيل وصول المعدات من الحلفاء أيضا".