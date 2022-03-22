https://arabic.sputniknews.com/20220322/مصري-يحصل-على-الدكتوراه-بعد-الـ80-1060327115.html

مصري يحصل على الدكتوراه بعد الـ80

مصري يحصل على الدكتوراه بعد الـ80

حصل المصري فتحي غانم، على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، رغم تخطيه الـ 83 عاما. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

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مصر

مجتمع

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وأجرت سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع غانم أكد من خلالها حصوله على الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة حلوان، موضحا أنه "عملت خلال السنوات الماضية لتلك اللحظة، فالعلم دائما هو المعيار للقوة والسعادة".اختار غانم أن تكون رسالته للدكتوراه بعنوان "تحليل الأبعاد المالية لتحويل أندية كرة القدم لشركات مساهمة في ضوء المعايير ذات الصلة"، والتي حصل من خلالها على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، رغم بلوغه الـ 83 عاما.ورغم تنقله بين أكثر من جامعة مصرية، ما بين حصوله على بكالوريوس التجارة من عين شمس، إلى حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة حلوان، مرورا بالماجستير من جامعة بنها، فإن فتحي غانم قرر أن يكمل مسيرته التعليمية وتوجيه رسائل قوية للشباب.ولم يتوقف طموح غانم عند دكتوراه إدارة الأعمال، وإنما قرر التحضير خلال الأيام المقبلة لرسالة دكتوراه أخرى، بدعوى أنه "طالما اختار الله أن يمدّ في عمرنا ولو يوم إضافي، فعلينا أن نملأ عقولنا بالعلم ونستفيد بالتقدم ولا نتوقف عن السعي، ودائما أضع نصب عيني مقولة الكاتب الكبير طه حسين بأن العلم كالماء والهواء".وبعث الدكتور فتحي غانم برسالة قوية ومشجعة للشباب في بلاده والعالم، قائلا: "اتجهوا للتعليم لأنه الخير للإنسان وللعقول، ولا يرتبط على الإطلاق بأي سن أو مكان أو زمان".

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