https://arabic.sputniknews.com/20220322/مصر-تحتفل-بمرور-عام-على-تعويم-سفينة-إيفر-غيفن-بإصدار-عملات-تذكارية-1060299871.html
مصر تحتفل بمرور عام على تعويم سفينة "إيفر غيفن" بإصدار عملات تذكارية
مصر تحتفل بمرور عام على تعويم سفينة "إيفر غيفن" بإصدار عملات تذكارية
أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، قرارا بالترخيص بإصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور عام على عملية تعويم السفينة البنمية "إيفر... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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وذكر القرار الذي يحمل رقم 22 لسنة 2022، أنه سيتم إصدار عملات فضية فئات "الواحد، والخمسة، والخمسون" جنيها بمناسبة مرور عام على عملية تعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن"، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.وكانت السفينة "إيفر غيفن" جنحت في قناة السويس المصرية، في 23 مارس/ آذار الماضي، وتسبب الحادث في أزمة لأكثر من 400 سفينة.واستغرق الأمر ما يقرب من أسبوع من التجريف والحفر لتحرير سفينة "إيفر غيفن" من جنوحها، وإعادة تعويمها.وفي شهر يوليو/ تموز 2021، أبحرت مجددا سفينة "إيفر غيفن"، في طريقها لمغادرة قناة السويس بعد تسوية أزمة التعويضات التي نشبت بين هيئة قناة السويس وملاك السفينة، وذلك بعد التحفظ عليها منذ جنوحها في الممر المائي في مارس/ آذار الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/بعد-عام-على-حادث-إيفر-غيفن-في-قناة-السويس-جنوح-سفينة-ضخمة-قبالة-السواحل-الأمريكية-1059928921.html
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مصر تحتفل بمرور عام على تعويم سفينة "إيفر غيفن" بإصدار عملات تذكارية
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أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، قرارا بالترخيص بإصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور عام على عملية تعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن" في قناة السويس.
وذكر القرار الذي يحمل رقم 22 لسنة 2022، أنه سيتم إصدار عملات فضية فئات "الواحد، والخمسة، والخمسون" جنيها بمناسبة مرور عام على عملية تعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن"، وفقا لصحيفة "الوطن"
المصرية.
وكانت السفينة "إيفر غيفن" جنحت في قناة السويس المصرية، في 23 مارس/ آذار الماضي، وتسبب الحادث في أزمة لأكثر من 400 سفينة.
واستغرق الأمر ما يقرب من أسبوع من التجريف والحفر لتحرير سفينة "إيفر غيفن" من جنوحها، وإعادة تعويمها.
وفي شهر يوليو/ تموز 2021، أبحرت مجددا سفينة "إيفر غيفن"، في طريقها لمغادرة قناة السويس بعد تسوية أزمة التعويضات التي نشبت بين هيئة قناة السويس وملاك السفينة، وذلك بعد التحفظ عليها منذ جنوحها في الممر المائي في مارس/ آذار الماضي.