https://arabic.sputniknews.com/20220322/مصر-تقرر-مد-العمل-ببرنامج-تحفيز-الطيران-حتى-31-أكتوبر-2022-1060327313.html
مصر تقرر مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران حتى 31 أكتوبر 2022
مصر تقرر مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران حتى 31 أكتوبر 2022
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران، اعتباراً من 1 مايو/أيار 2022 حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب بوابة "الأهرام"، أوضحت الحكومة أن العمل بالبرنامج خلال تلك الفترة سيكون بذات الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج الساري.وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لجذب السياحة إلى مصر لتعزيز قدرتها التنافسية بين المقاصد السياحية العالمية.وتأثر القطاع السياحي المصري كثيرا باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن السياح القادمين من البلدين يشكلون نحو 40 بالمئة من حجم السياحة الشاطئية التي تأتي مصر سنويا، وفق أرقام وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية بالبلاد.وكانت إيرادات مصر من القطاع السياحي قد تأثرت بسبب أزمة وباء كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، فضلا عن فرض الكثير من دول العالم قيودا على السفر.وكان من المتوقع رواج قطاع السياحة هذا الموسم في ظل تخفيف إجراءات مكافحة وباء كورونا عالميا، لكن الحرب في أوكرانيا أحبطت الكثير من هذه الآمال.وتبذل مصر جهودا كبيرة لإنعاش القطاع السياحي وتنميته والبحث عن مصادر بديلة، في ظل تأثر السياحة الشاطئية بانخفاض أعداد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/رئيس-الحكومة-المصرية-يصف-الأزمة-الأوكرانية-بأنها-أشد-من-وباء-كورونا-1060278762.html
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مصر تقرر مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران حتى 31 أكتوبر 2022
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران، اعتباراً من 1 مايو/أيار 2022 حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وحسب بوابة "الأهرام"
، أوضحت الحكومة أن العمل بالبرنامج خلال تلك الفترة سيكون بذات الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج الساري.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لجذب السياحة إلى مصر
لتعزيز قدرتها التنافسية بين المقاصد السياحية العالمية.
وتأثر القطاع السياحي المصري كثيرا باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن السياح القادمين من البلدين يشكلون نحو 40 بالمئة من حجم السياحة الشاطئية التي تأتي مصر سنويا، وفق أرقام وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية بالبلاد.
وكانت إيرادات مصر من القطاع السياحي قد تأثرت بسبب أزمة وباء كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، فضلا عن فرض الكثير من دول العالم قيودا على السفر.
وكان من المتوقع رواج قطاع السياحة هذا الموسم في ظل تخفيف إجراءات مكافحة وباء كورونا
عالميا، لكن الحرب في أوكرانيا أحبطت الكثير من هذه الآمال.
وتبذل مصر جهودا كبيرة لإنعاش القطاع السياحي وتنميته والبحث عن مصادر بديلة، في ظل تأثر السياحة الشاطئية بانخفاض أعداد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا.