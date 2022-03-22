https://arabic.sputniknews.com/20220322/مصر-تنفذ-صفقات-ساموراي-لأول-مرة-في-تاريخها-لجمع-500-مليون-دولار-1060325446.html
مصر تنفذ صفقات "ساموراي" لأول مرة في تاريخها لجمع 500 مليون دولار
مصر تنفذ صفقات "ساموراي" لأول مرة في تاريخها لجمع 500 مليون دولار
تخطط مصر لطرح سندات مقومة بالين الياباني لأول مرة، من أجل جمع ما يعادل 500 مليون دولار، حيث تسعى الحكومة إلى تنويع التمويل في مواجهة ضغوط الأزمة الأوكرانية... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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اقتصاد
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قال رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية، محمد حجازي، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، إن الحكومة ستصدر سندات "مقومة بالين" لأجل خمس سنوات في طرح خاص من المحتمل الانتهاء منه يوم الخميس.وأضاف حجاز أن هذا الطرح يستهدف عائدا يتراوح بين 0.80% إلى 0.85%. تدير شركة "سوميتومو ميتسوي" للخدمات المصرفية الصفقة، ولم تبع مصر سابقا سندات بالين، والتي تُعرف بصفقات "الساموراي" عندما تصدرها كيانات غير يابانية.وقال حجازي: "وجدنا شهية جيدة للمستثمرين، سيكون للسندات عائد تنافسي بالنظر إلى ظروف السوق المشددة التي كان لها وصول محدود للعديد من الاقتصادات الناشئة".كما تستعد وزارة المالية المصرية لإصدارها الأول من السندات الإسلامية المعروفة باسم "الصكوك". وقال حجازي إن الحكومة قد تجمع ملياري دولار في الربع الثاني من العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/15-مليار-دولار-غادرت-مصر-ماذا-تقول-البنوك-العالمية-عن-تراجع-الجنيه؟-1060322713.html
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أخبار مصر الآن, اقتصاد
مصر تنفذ صفقات "ساموراي" لأول مرة في تاريخها لجمع 500 مليون دولار
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تخطط مصر لطرح سندات مقومة بالين الياباني لأول مرة، من أجل جمع ما يعادل 500 مليون دولار، حيث تسعى الحكومة إلى تنويع التمويل في مواجهة ضغوط الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
قال رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية، محمد حجازي، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، إن الحكومة
ستصدر سندات "مقومة بالين" لأجل خمس سنوات في طرح خاص من المحتمل الانتهاء منه يوم الخميس.
وأضاف حجاز أن هذا الطرح يستهدف عائدا يتراوح بين 0.80% إلى 0.85%. تدير شركة "سوميتومو ميتسوي" للخدمات المصرفية الصفقة، ولم تبع مصر سابقا سندات بالين، والتي تُعرف بصفقات "الساموراي" عندما تصدرها كيانات غير يابانية.
وقال حجازي: "وجدنا شهية جيدة للمستثمرين
، سيكون للسندات عائد تنافسي بالنظر إلى ظروف السوق المشددة التي كان لها وصول محدود للعديد من الاقتصادات الناشئة".
كما تستعد وزارة المالية المصرية لإصدارها الأول من السندات الإسلامية المعروفة باسم "الصكوك". وقال حجازي إن الحكومة قد تجمع ملياري دولار في الربع الثاني من العام.