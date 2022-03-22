عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220322/مصر-تنفذ-صفقات-ساموراي-لأول-مرة-في-تاريخها-لجمع-500-مليون-دولار-1060325446.html
مصر تنفذ صفقات "ساموراي" لأول مرة في تاريخها لجمع 500 مليون دولار
مصر تنفذ صفقات "ساموراي" لأول مرة في تاريخها لجمع 500 مليون دولار
تخطط مصر لطرح سندات مقومة بالين الياباني لأول مرة، من أجل جمع ما يعادل 500 مليون دولار، حيث تسعى الحكومة إلى تنويع التمويل في مواجهة ضغوط الأزمة الأوكرانية... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T20:34+0000
2022-03-22T20:34+0000
أخبار مصر الآن
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102508/51/1025085140_0:108:3501:2077_1920x0_80_0_0_56fa6a43c58374bb9a2e2ba33dba50ef.jpg
قال رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية، محمد حجازي، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، إن الحكومة ستصدر سندات "مقومة بالين" لأجل خمس سنوات في طرح خاص من المحتمل الانتهاء منه يوم الخميس.وأضاف حجاز أن هذا الطرح يستهدف عائدا يتراوح بين 0.80% إلى 0.85%. تدير شركة "سوميتومو ميتسوي" للخدمات المصرفية الصفقة، ولم تبع مصر سابقا سندات بالين، والتي تُعرف بصفقات "الساموراي" عندما تصدرها كيانات غير يابانية.وقال حجازي: "وجدنا شهية جيدة للمستثمرين، سيكون للسندات عائد تنافسي بالنظر إلى ظروف السوق المشددة التي كان لها وصول محدود للعديد من الاقتصادات الناشئة".كما تستعد وزارة المالية المصرية لإصدارها الأول من السندات الإسلامية المعروفة باسم "الصكوك". وقال حجازي إن الحكومة قد تجمع ملياري دولار في الربع الثاني من العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/15-مليار-دولار-غادرت-مصر-ماذا-تقول-البنوك-العالمية-عن-تراجع-الجنيه؟-1060322713.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102508/51/1025085140_292:0:3207:2186_1920x0_80_0_0_e7bc071e43fbcff79394c92b7be959d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, اقتصاد

مصر تنفذ صفقات "ساموراي" لأول مرة في تاريخها لجمع 500 مليون دولار

20:34 GMT 22.03.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyالدولار مقابل الجنيه المصري
الدولار مقابل الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
تابعنا عبرGoogle news
تخطط مصر لطرح سندات مقومة بالين الياباني لأول مرة، من أجل جمع ما يعادل 500 مليون دولار، حيث تسعى الحكومة إلى تنويع التمويل في مواجهة ضغوط الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
قال رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية، محمد حجازي، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، إن الحكومة ستصدر سندات "مقومة بالين" لأجل خمس سنوات في طرح خاص من المحتمل الانتهاء منه يوم الخميس.
وأضاف حجاز أن هذا الطرح يستهدف عائدا يتراوح بين 0.80% إلى 0.85%. تدير شركة "سوميتومو ميتسوي" للخدمات المصرفية الصفقة، ولم تبع مصر سابقا سندات بالين، والتي تُعرف بصفقات "الساموراي" عندما تصدرها كيانات غير يابانية.
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
15 مليار دولار غادرت مصر... ماذا تقول البنوك العالمية عن تراجع الجنيه؟
19:14 GMT
وقال حجازي: "وجدنا شهية جيدة للمستثمرين، سيكون للسندات عائد تنافسي بالنظر إلى ظروف السوق المشددة التي كان لها وصول محدود للعديد من الاقتصادات الناشئة".
كما تستعد وزارة المالية المصرية لإصدارها الأول من السندات الإسلامية المعروفة باسم "الصكوك". وقال حجازي إن الحكومة قد تجمع ملياري دولار في الربع الثاني من العام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала