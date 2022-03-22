https://arabic.sputniknews.com/20220322/معرض-ومؤتمر-الدفاع-البحري-الدولي-في-قطر-1060291801.html

معرض ومؤتمر الدفاع البحري الدولي في قطر

معرض ومؤتمر الدفاع البحري الدولي في قطر

افتتح، يوم أمس الاثنين، معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2022" في الدوحة، والذي ابتدأ بحفل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T09:32+0000

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وحضر حفل افتتاح "ديمدكس 2022"، الذي يستمر ثلاثة أيام، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الدفاع خالد بن محمد العطية. كما ضم الحفل عددا من المسؤولين والدبلوماسيين من الخارج. سيضم المعرض منتجات أكثر من 200 شركة، ومشاركة 20 دولة.ووقّعت شركات الدفاع بالفعل عدة اتفاقيات بمليارات الدولارات في المعرض الذي يقام للمرة السابعة هذا العام.يقدم الحدث للشركات العاملة في مختلف المجالات مثل الأنظمة التكنولوجية وأنظمة الحرب الإلكترونية وبناء السفن والرادار والصواريخ والألغام البحرية. يوفر معرض الدوحة فرصة لدول العالم لعرض منتجاتها وإبرام اتفاقيات جديدة.

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