معرض ومؤتمر الدفاع البحري الدولي في قطر
افتتح، يوم أمس الاثنين، معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2022" في الدوحة، والذي ابتدأ بحفل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
© AFP 2022 / Karim Jaafar صاروخ إيطالي المضاد للسفن Sea Killer - Marte MK 2/ER المعروض في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX)، في الدوحة، قطر 21 مارس 2022
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© AFP 2022 / Karim Jaafar
صاروخ إيطالي المضاد للسفن Sea Killer - Marte MK 2/ER المعروض في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX)، في الدوحة، قطر 21 مارس 2022
© AFP 2022 / Karim Jaafarالحاضرون يقفون لالتقاط صورة لطائرة هليكوبتر تركية للنقل الخفيفTAI T625 Gökbey في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX)، في الدوحة، قطر 21 مارس 2022.
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© AFP 2022 / Karim Jaafar
الحاضرون يقفون لالتقاط صورة لطائرة هليكوبتر تركية للنقل الخفيفTAI T625 Gökbey في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX)، في الدوحة، قطر 21 مارس 2022.
© AFP 2022 / Karim Jaafar
منظر عام يظهر السفن الحربية الراسية في ميناء حمد خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) في العاصمة القطرية الدوحة، 20 مارس/آذار 2022.
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© AFP 2022 / Karim Jaafar
منظر عام يظهر السفن الحربية الراسية في ميناء حمد خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) في العاصمة القطرية الدوحة، 20 مارس/آذار 2022.
© AFP 2022 / Karim Jaafarمنظر لنماذج من قاذفة القنابل اليدوية المضادة للدبابات من طراز "نششاب" الروسية الصنع في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX)، في الدوحة، قطر 21 مارس 2022
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© AFP 2022 / Karim Jaafar
منظر لنماذج من قاذفة القنابل اليدوية المضادة للدبابات من طراز "نششاب" الروسية الصنع في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX)، في الدوحة، قطر 21 مارس 2022
© AFP 2022 / Karim Jaafarأفراد البحرية الباكستانية يقفون على متن زورق الهجوم السريع HIMMAT في ميناء حمد خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX)، في الدوحة، قطر 20 مارس 2022.
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© AFP 2022 / Karim Jaafar
أفراد البحرية الباكستانية يقفون على متن زورق الهجوم السريع HIMMAT في ميناء حمد خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX)، في الدوحة، قطر 20 مارس 2022.
© AFP 2022 / Karim Jaafarزوار معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX)، في الدوحة، قطر 21 مارس 2022
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© AFP 2022 / Karim Jaafar
زوار معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX)، في الدوحة، قطر 21 مارس 2022
© AFP 2022 / Karim Jaafarبرج THeMIS (نظام المشاة المعياري الهجين المتعقب) التابع لشركة Milrem Robotics، في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX)، في الدوحة، قطر 21 مارس 2022
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© AFP 2022 / Karim Jaafar
برج THeMIS (نظام المشاة المعياري الهجين المتعقب) التابع لشركة Milrem Robotics، في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX)، في الدوحة، قطر 21 مارس 2022
© AFP 2022 / Karim Jaafarأفراد من البحرية البنجلاديشية يقفون على متن فرقاطة BNS Bangabandhu في ميناء حمد خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX) في الدوحة، قطر 20 مارس 2022.
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© AFP 2022 / Karim Jaafar
أفراد من البحرية البنجلاديشية يقفون على متن فرقاطة BNS Bangabandhu في ميناء حمد خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX) في الدوحة، قطر 20 مارس 2022.
© AFP 2022 / Karim Jaafarزوار معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX)، في الدوحة، قطر 21 مارس 2022
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© AFP 2022 / Karim Jaafar
زوار معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX)، في الدوحة، قطر 21 مارس 2022
© AFP 2022 / Karim Jaafarوصلت السفينة الحربية السعودية "حطين"، من طراز كورفيت بدر، إلى ميناء حمد خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) في الدوحة، قطر 20 مارس 2022.
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© AFP 2022 / Karim Jaafar
وصلت السفينة الحربية السعودية "حطين"، من طراز كورفيت بدر، إلى ميناء حمد خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) في الدوحة، قطر 20 مارس 2022.
© AFP 2022 / Karim Jaafarنموذج لمقاتلة فرنسية الصنع من طراز "داسو رافال" متعددة المهام تابعة لسلاح الجو الأميري القطري معروضة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس)، في الدوحة، قطر 21 مارس 2022
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© AFP 2022 / Karim Jaafar
نموذج لمقاتلة فرنسية الصنع من طراز "داسو رافال" متعددة المهام تابعة لسلاح الجو الأميري القطري معروضة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس)، في الدوحة، قطر 21 مارس 2022
© AFP 2022 / Karim Jaafarوصول السفينة الحربية الهندية INS Kolkata إلى ميناء حمد خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX) في الدوحة، قطر 20 مارس 2022.
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© AFP 2022 / Karim Jaafar
وصول السفينة الحربية الهندية INS Kolkata إلى ميناء حمد خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (DIMDEX) في الدوحة، قطر 20 مارس 2022.
وحضر حفل افتتاح "ديمدكس 2022"، الذي يستمر ثلاثة أيام، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الدفاع خالد بن محمد العطية. كما ضم الحفل عددا من المسؤولين والدبلوماسيين من الخارج.
سيضم المعرض منتجات أكثر من 200 شركة، ومشاركة 20 دولة.
ووقّعت شركات الدفاع بالفعل عدة اتفاقيات بمليارات الدولارات في المعرض الذي يقام للمرة السابعة هذا العام.
يقدم الحدث للشركات العاملة في مختلف المجالات مثل الأنظمة التكنولوجية وأنظمة الحرب الإلكترونية وبناء السفن والرادار والصواريخ والألغام البحرية.
يوفر معرض الدوحة فرصة لدول العالم لعرض منتجاتها وإبرام اتفاقيات جديدة.