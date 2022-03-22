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https://arabic.sputniknews.com/20220322/مقتل-جندي-عراقي-وإصابة-3-إثر-هجوم-لـداعش-شمالي-البلاد-1060293587.html
مقتل جندي عراقي وإصابة 3 إثر هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد
مقتل جندي عراقي وإصابة 3 إثر هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد
قتل جندي عراقي وأصيب 3 آخرون، الليلة الماضية، إثر هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T09:03+0000
2022-03-22T09:03+0000
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
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وهاجم مسلحو "داعش" جنود الجيش العراقي من اتجاهين في قرية البومحيد بقضاء داقوق، بحسب شبكة "رووداو".واندلعت معارك عنيفة بين التنظيم الإرهابي وقوات الجيش العراقي المتواجدين في المنطقة استمرت نصف الساعة.وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، الرائد عامر نوري، إن الهجوم أسفر عن مقتل جندي عراقي وإصابة ثلاثة آخرين، قبل أن يفر عناصر "داعش".وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
العراق
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العراق, تنظيم داعش الإرهابي

مقتل جندي عراقي وإصابة 3 إثر هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد

09:03 GMT 22.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIقوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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قتل جندي عراقي وأصيب 3 آخرون، الليلة الماضية، إثر هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وهاجم مسلحو "داعش" جنود الجيش العراقي من اتجاهين في قرية البومحيد بقضاء داقوق، بحسب شبكة "رووداو".
واندلعت معارك عنيفة بين التنظيم الإرهابي وقوات الجيش العراقي المتواجدين في المنطقة استمرت نصف الساعة.
وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، الرائد عامر نوري، إن الهجوم أسفر عن مقتل جندي عراقي وإصابة ثلاثة آخرين، قبل أن يفر عناصر "داعش".
وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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