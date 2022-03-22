https://arabic.sputniknews.com/20220322/مميزات-جديدة-في-أندرويد-13-تتعلق-بالخصوصية-1060314234.html

مميزات جديدة في "أندرويد 13" تتعلق بالخصوصية

مميزات جديدة في "أندرويد 13" تتعلق بالخصوصية

أعلنت شركة "غوغل"، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، أنها ستكشف عن نظام التشغيل الجديد "أندرويد 13" خلال مايو/ أيار المقبل. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T16:12+0000

2022-03-22T16:12+0000

2022-03-22T16:12+0000

منوعات

شركة غوغل

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ويترقب ملايين المستخدمين حول العالم نظام التشغيل الجديد، الخاص بالهواتف الذكية والأنواع الأخرى من الأجهزة الإلكترونية المصممة للعمل بهذا النظام، بحسب تقرير لموقع "إم إس إن" العربي، أمس الاثنين.ولفت الموقع إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل" سوندار بيتشاي، أوضح أنه سيتم الكشف عن "أندرويد 13" رسميا خلال حدث "غوغل آي/ أو"، الذي من المقرر انعقاده يومي 11 و12 مايو/ أيار المقبل.ومن المقرر أن يشمل ذلك الحدث الكشف عن تقنيات جديدة لشركة "غوغل"، التي أطلقت نسخة تجريبية من نظام التشغيل الجديد، الذي تم تصميمه للمبرمجين والمطورين.وأوضح الموقع أن بعض الخبراء التقنيين الذين جربوا النسخة الجديدة من نظام التشغيل أوضحوا أن أبرز مميزاته خلفيات شبه شفافة لأيقونات التطبيقات، إضافة إلى توفير خصوصية بيانات المستخدمين بصورة عالية.وسيكون بإمكان المستخدمين تحديد نوع البيانات بصورة انتقائية للسماح لبعض التطبيقات بالوصول إليها من عدمه وخاصة الصور والفيديوهات.وسيوفر النظام الجديد للمستخدمين القدرة على الوصول إلى شبكات "واي فاي" القريبة عن طريقة قوائم مفصلة واستخدامها بأمان دون قدرة مشغلي تلك الشبكات على تحديد موقع تلك الأجهزة.يذكر أن نظام "أندرويد" هو نظام تشغيل مجاني يعمل على الهواتف التي تعمل باللمس مثل الهواتف الذكية والحواسب اللوحية ويتم تطويره بواسطة شركة "غوغل" الأمريكية.

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منوعات, شركة غوغل