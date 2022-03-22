https://arabic.sputniknews.com/20220322/موسكو-تطالب-واشنطن-بوقف-التصعيد-1060289631.html

موسكو تطالب واشنطن بوقف التصعيد

موسكو تطالب واشنطن بوقف التصعيد

طالبت روسيا، ممثّلةً بنائب وزير خارجيتها، الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف عن شحن الأجواء ووقف التصعيد بين الدولتين. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T07:29+0000

2022-03-22T07:29+0000

2022-03-22T07:33+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وأبلغ سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا، الصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن انهيار العلاقات الروسية الأمريكية بات قاب قوسين أو أدنى بسبب سلوك واشنطن.وتمنى المسؤول الروسي على الإدارة الأمريكية أن تغير سلوكها وتتوقف عن شحن الأجواء لكي تتجنب قطع العلاقات الروسية الأمريكية.ولكي تحافظ الولايات المتحدة على العلاقات مع روسيا، يجب أن تكف عن إمداد نظام الحكم في أوكرانيا بالأسلحة.وقال ريابكوف إن موسكو لا تلمس بعد إقدام واشنطن على وقف التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا كما لا تلمس استعداد واشنطن ورغبتها في التأثير على نظام الحكم الأوكراني إيجابيًا، قبل أن يضيف:وتستمر روسيا في الوقت نفسه في التصدي لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون. وقالريابكوف إن سلوك واشنطن التي لا توقف التصعيد لا يؤثر على "عزمنا على التأقلم مع الظروف الناتجة عن العقوبات الأمريكية".وتهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا إلى توفير الأمن للناس الذين يحاربهم نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها السلطة الأوكرانية ضد المواطنين وتهدد باستخدامها ضد روسيا، وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم الذي يديره المتطرفون النازيون.

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