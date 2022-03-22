https://arabic.sputniknews.com/20220322/موسكو-تطالب-واشنطن-بوقف-التصعيد-1060289631.html
موسكو تطالب واشنطن بوقف التصعيد
موسكو تطالب واشنطن بوقف التصعيد
طالبت روسيا، ممثّلةً بنائب وزير خارجيتها، الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف عن شحن الأجواء ووقف التصعيد بين الدولتين. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T07:29+0000
2022-03-22T07:29+0000
2022-03-22T07:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وأبلغ سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا، الصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن انهيار العلاقات الروسية الأمريكية بات قاب قوسين أو أدنى بسبب سلوك واشنطن.وتمنى المسؤول الروسي على الإدارة الأمريكية أن تغير سلوكها وتتوقف عن شحن الأجواء لكي تتجنب قطع العلاقات الروسية الأمريكية.ولكي تحافظ الولايات المتحدة على العلاقات مع روسيا، يجب أن تكف عن إمداد نظام الحكم في أوكرانيا بالأسلحة.وقال ريابكوف إن موسكو لا تلمس بعد إقدام واشنطن على وقف التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا كما لا تلمس استعداد واشنطن ورغبتها في التأثير على نظام الحكم الأوكراني إيجابيًا، قبل أن يضيف:وتستمر روسيا في الوقت نفسه في التصدي لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون. وقالريابكوف إن سلوك واشنطن التي لا توقف التصعيد لا يؤثر على "عزمنا على التأقلم مع الظروف الناتجة عن العقوبات الأمريكية".وتهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا إلى توفير الأمن للناس الذين يحاربهم نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها السلطة الأوكرانية ضد المواطنين وتهدد باستخدامها ضد روسيا، وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم الذي يديره المتطرفون النازيون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
موسكو تطالب واشنطن بوقف التصعيد
07:29 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 07:33 GMT 22.03.2022) تابعنا عبر
طالبت روسيا، ممثّلةً بنائب وزير خارجيتها، الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف عن شحن الأجواء ووقف التصعيد بين الدولتين.
وأبلغ
سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا، الصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن انهيار العلاقات الروسية الأمريكية بات قاب قوسين أو أدنى بسبب سلوك واشنطن.
وتمنى المسؤول الروسي على الإدارة الأمريكية أن تغير سلوكها وتتوقف عن شحن الأجواء لكي تتجنب قطع العلاقات الروسية الأمريكية.
ولكي تحافظ الولايات المتحدة على العلاقات مع روسيا، يجب أن تكف عن إمداد نظام الحكم في أوكرانيا بالأسلحة.
وقال ريابكوف إن موسكو لا تلمس بعد إقدام واشنطن على وقف التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا كما لا تلمس استعداد واشنطن ورغبتها في التأثير على نظام الحكم الأوكراني إيجابيًا، قبل أن يضيف:
لكن ذلك لا يؤثر على عزمنا على تحقيق أهداف محددة تصبو إليها العملية العسكرية الخاصة.
وتستمر روسيا في الوقت نفسه في التصدي لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون. وقال
ريابكوف إن سلوك واشنطن التي لا توقف التصعيد لا يؤثر على "عزمنا على التأقلم مع الظروف الناتجة عن العقوبات الأمريكية".
وتهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا إلى توفير الأمن للناس الذين يحاربهم نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها السلطة الأوكرانية ضد المواطنين وتهدد باستخدامها ضد روسيا، وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم الذي يديره المتطرفون النازيون.