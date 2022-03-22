https://arabic.sputniknews.com/20220322/موسكو-تهدد-بقطع-العلاقات-مع-واشنطن-1060307133.html
موسكو تهدد بقطع العلاقات مع واشنطن
موسكو تهدد بقطع العلاقات مع واشنطن
نناقش في هذه الحلقة: موسكو تحذر من انهيار العلاقات مع واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي يشكل قوة رد سريع مؤلفة من 5000 جندي؛ هجوم للحوثيين على السعودية يؤثر على إمدادات... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T13:41+0000
2022-03-22T13:41+0000
2022-03-22T13:41+0000
محادثات بوتين وبايدن
راديو
بلا قيود
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موسكو تهدد بقطع العلاقات مع واشنطن
موسكو تهدد بقطع العلاقات مع واشنطن
حذّرت وزارة الخارجية الروسية، من أن انهيار العلاقات مع الولايات المتحدة بات قاب قوسين أو أدنى، بسبب سلوك واشنطن التصعيدي، وإمداد نظام الحكم في أوكرانيا بالأسلحة.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الأمريكي، محمد سيد أحمد، لـ "بلا قيود":إمدادات الطاقة العالمية في خطرأعلنت السعودية أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق، محمد آل زلفى:خبير عراقي: لا مشكلة من التعاون بين إسرائيل وإقليم كردستانحذّرت "كتائب حزب الله" العراقية، من أن "الوجود الإسرائيلي في كردستان العراق للاعتداء على دول الجوار، سيدخل العراق في صراعات، وينقل الصراع إلى مرحلة أخرى".عن هذا الموضوع، قال المحلل السياسي العراقي، علي البيدر، لـ "بلا قيود:التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كباس.
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
موسكو تهدد بقطع العلاقات مع واشنطن
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: موسكو تحذر من انهيار العلاقات مع واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي يشكل قوة رد سريع مؤلفة من 5000 جندي؛ هجوم للحوثيين على السعودية يؤثر على إمدادات الطاقة العالمية؛ فصائل عراقية تحذر من الوجود الإسرائيلي في أربيل.
حذّرت وزارة الخارجية الروسية، من أن انهيار العلاقات مع الولايات المتحدة بات قاب قوسين أو أدنى، بسبب سلوك واشنطن التصعيدي، وإمداد نظام الحكم في أوكرانيا بالأسلحة
.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الأمريكي، محمد سيد أحمد، لـ "بلا قيود":
"لم يعد بمقدار موسكو احتمال هذا التصعيد من قبل واشنطن، لذلك هدّدت بقطع العلاقات، وإنها جدّية في ذلك، من أجل أن تضع حدا للتدخلات الأمريكية في أوكرانيا من خلال إمدادات الأسلحة والمرتزقة".
إمدادات الطاقة العالمية في خطر
أعلنت السعودية أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق، محمد آل زلفى:
"إنه يجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكل العالم، التحرك لمكافحة الإرهاب الذي يمارسه الحوثيون، وحماية مصادر الطاقة العالمية، لا سيما وأن المملكة التزمت عبر تاريخها بإمدادات الطاقة، واليوم مع كل هذا الضغط على أكبر مصدّرين للطاقة أي (روسيا والسعودية) فإن العالم أجمع مهدد".
خبير عراقي: لا مشكلة من التعاون بين إسرائيل وإقليم كردستان
حذّرت "كتائب حزب الله" العراقية، من أن "الوجود الإسرائيلي في كردستان العراق
للاعتداء على دول الجوار، سيدخل العراق في صراعات، وينقل الصراع إلى مرحلة أخرى".
عن هذا الموضوع، قال المحلل السياسي العراقي، علي البيدر، لـ "بلا قيود:
"إن العالم تغير وإسرائيل دولة جارة والواقع يفرض التعامل معها، والدول العربية الآن لديها هذا الاتجاه، لذلك لا مشكلة في التعاون بين إقليم كردستان العراق وإسرائيل".
التفاصيل في الملف الصوتي...