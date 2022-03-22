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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/نائب-أوكراني-أوكرانيا-معرضة-لخطر-التفكك--1060288312.html
نائب أوكراني: أوكرانيا معرضة لخطر التفكك
نائب أوكراني: أوكرانيا معرضة لخطر التفكك
نبه عضو سابق في البرلمان الأوكراني إلى احتمال أن تخسر أوكرانيا أجزاء من أراضيها. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T06:21+0000
2022-03-22T06:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وكشف أليكسي جورافكو لـ"سبوتنيك" أن زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، يدفع بلاده نحو شفير التفكك حينما يرفض حل الصراع الدائر في أوكرانيا بالطرق السلمية.وألمح النائب الأوكراني السابق إلى احتمال أن تنهار أوكرانيا كدولة وتتفكك، حينما قال إن من الممكن أن تحافظ أوكرانيا على سلامة أراضيها في حال سارع رئيسها إلى توجيه قواته بإلقاء أسلحتها ووقف القتال. أما إذا استمر في تنفيذ أوامر حماته الأمريكيين والإنجليز، فسوف تخسر أوكرانيا مزيدا من أراضيها التي تسيطر حكومة زيلينسكي عليها حاليًا.وتواصل وحدات من القوات المسلحة الروسية التي هبت لمساعدة قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على وقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وتحرير أراضيهما من سيطرة القوات الأوكرانية، تواصل عمليتها الهادفة إلى توفير الأمن للناس الذين يحاربهم نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها السلطة الأوكرانية ضد المواطنين وتهدد باستخدامها ضد روسيا، وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم الذي يديره المتطرفون النازيون.
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العالم

نائب أوكراني: أوكرانيا معرضة لخطر التفكك

06:21 GMT 22.03.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصوراللاجئون من ماريوبول يغادرون المدينة عبر الممرات الإنسانية بمساعدة الجيش الروسي وقوات دونيتسك الشعبية، جنوب أوكرانيا
اللاجئون من ماريوبول يغادرون المدينة عبر الممرات الإنسانية بمساعدة الجيش الروسي وقوات دونيتسك الشعبية، جنوب أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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نبه عضو سابق في البرلمان الأوكراني إلى احتمال أن تخسر أوكرانيا أجزاء من أراضيها.
وكشف أليكسي جورافكو لـ"سبوتنيك" أن زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، يدفع بلاده نحو شفير التفكك حينما يرفض حل الصراع الدائر في أوكرانيا بالطرق السلمية.
وألمح النائب الأوكراني السابق إلى احتمال أن تنهار أوكرانيا كدولة وتتفكك، حينما قال إن من الممكن أن تحافظ أوكرانيا على سلامة أراضيها في حال سارع رئيسها إلى توجيه قواته بإلقاء أسلحتها ووقف القتال. أما إذا استمر في تنفيذ أوامر حماته الأمريكيين والإنجليز، فسوف تخسر أوكرانيا مزيدا من أراضيها التي تسيطر حكومة زيلينسكي عليها حاليًا.
وتواصل وحدات من القوات المسلحة الروسية التي هبت لمساعدة قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على وقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وتحرير أراضيهما من سيطرة القوات الأوكرانية، تواصل عمليتها الهادفة إلى توفير الأمن للناس الذين يحاربهم نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها السلطة الأوكرانية ضد المواطنين وتهدد باستخدامها ضد روسيا، وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم الذي يديره المتطرفون النازيون.
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