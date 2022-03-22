https://arabic.sputniknews.com/20220322/نائب-أوكراني-أوكرانيا-معرضة-لخطر-التفكك--1060288312.html
نائب أوكراني: أوكرانيا معرضة لخطر التفكك
نائب أوكراني: أوكرانيا معرضة لخطر التفكك
نبه عضو سابق في البرلمان الأوكراني إلى احتمال أن تخسر أوكرانيا أجزاء من أراضيها. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T06:21+0000
2022-03-22T06:21+0000
2022-03-22T06:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وكشف أليكسي جورافكو لـ"سبوتنيك" أن زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، يدفع بلاده نحو شفير التفكك حينما يرفض حل الصراع الدائر في أوكرانيا بالطرق السلمية.وألمح النائب الأوكراني السابق إلى احتمال أن تنهار أوكرانيا كدولة وتتفكك، حينما قال إن من الممكن أن تحافظ أوكرانيا على سلامة أراضيها في حال سارع رئيسها إلى توجيه قواته بإلقاء أسلحتها ووقف القتال. أما إذا استمر في تنفيذ أوامر حماته الأمريكيين والإنجليز، فسوف تخسر أوكرانيا مزيدا من أراضيها التي تسيطر حكومة زيلينسكي عليها حاليًا.وتواصل وحدات من القوات المسلحة الروسية التي هبت لمساعدة قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على وقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وتحرير أراضيهما من سيطرة القوات الأوكرانية، تواصل عمليتها الهادفة إلى توفير الأمن للناس الذين يحاربهم نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها السلطة الأوكرانية ضد المواطنين وتهدد باستخدامها ضد روسيا، وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم الذي يديره المتطرفون النازيون.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
نائب أوكراني: أوكرانيا معرضة لخطر التفكك
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نبه عضو سابق في البرلمان الأوكراني إلى احتمال أن تخسر أوكرانيا أجزاء من أراضيها.
وكشف
أليكسي جورافكو لـ"سبوتنيك" أن زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، يدفع بلاده نحو شفير التفكك حينما يرفض حل الصراع الدائر في أوكرانيا بالطرق السلمية.
وألمح النائب الأوكراني السابق إلى احتمال أن تنهار أوكرانيا كدولة وتتفكك، حينما قال إن من الممكن أن تحافظ أوكرانيا على سلامة أراضيها في حال سارع رئيسها إلى توجيه قواته بإلقاء أسلحتها ووقف القتال. أما إذا استمر في تنفيذ أوامر حماته الأمريكيين والإنجليز، فسوف تخسر أوكرانيا مزيدا من أراضيها التي تسيطر حكومة زيلينسكي عليها حاليًا.
وتواصل وحدات من القوات المسلحة الروسية التي هبت لمساعدة قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على وقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وتحرير أراضيهما من سيطرة القوات الأوكرانية، تواصل عمليتها الهادفة إلى توفير الأمن للناس الذين يحاربهم نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها السلطة الأوكرانية ضد المواطنين وتهدد باستخدامها ضد روسيا، وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم الذي يديره المتطرفون النازيون.