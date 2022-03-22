https://arabic.sputniknews.com/20220322/نحو-5-نسبة-التصويت-في-انتخابات-الأردن-بعد-أكثر-من-3-ساعات-على-بدء-الاقتراع-1060292438.html
نحو 5% نسبة التصويت في انتخابات الأردن بعد أكثر من 3 ساعات على بدء الاقتراع
نحو 5% نسبة التصويت في انتخابات الأردن بعد أكثر من 3 ساعات على بدء الاقتراع
وصلت نسبة التصويت في انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة العاصمة الأردنية عمان أقل من 5% بعد مرور 3 ساعات ونصف الساعة على انطلاقها صباح اليوم... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T08:24+0000
2022-03-22T08:24+0000
2022-03-22T08:24+0000
أخبار الأردن
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وقالت الهيئة المستقلة للانتخابات إن نسبة التصويت بلغت حتى العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي 4.93% في جميع محافظات الأردن، وفق ما نقلته قناة "المملكة" الرسمية.وتوزعت هذه النسبة بين 2.18% للذكور و1.75% للإناث. ويحق لـ 4 ملايين و599 ألفا و602 ناخب وناخبة من المسلجين في جداول الناخبين الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.ويتنافس 4646 مترشحا ومترشحة (3801 مرشح، و845 مرشحة) في 158 دائرة انتخابية لمجالس المحافظات، و100 بلدية تتبع لها 409 دوائر انتخابية، و22 دائرة انتخابية لأمانة عمّان.وكانت صناديق الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين الأردنيين عند الساعة السابعة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
نحو 5% نسبة التصويت في انتخابات الأردن بعد أكثر من 3 ساعات على بدء الاقتراع
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وصلت نسبة التصويت في انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة العاصمة الأردنية عمان أقل من 5% بعد مرور 3 ساعات ونصف الساعة على انطلاقها صباح اليوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة المستقلة للانتخابات إن نسبة التصويت بلغت حتى العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي 4.93% في جميع محافظات الأردن، وفق ما نقلته قناة "المملكة
" الرسمية.
وتوزعت هذه النسبة بين 2.18% للذكور و1.75% للإناث. ويحق لـ 4 ملايين و599 ألفا و602 ناخب وناخبة من المسلجين في جداول الناخبين الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.
ويتنافس 4646 مترشحا ومترشحة (3801 مرشح، و845 مرشحة) في 158 دائرة انتخابية لمجالس المحافظات، و100 بلدية تتبع لها 409 دوائر انتخابية، و22 دائرة انتخابية لأمانة عمّان.
وكانت صناديق الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين الأردنيين
عند الساعة السابعة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.