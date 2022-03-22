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https://arabic.sputniknews.com/20220322/نيبينزيا-روسيا-تتعرض-لموجة-وهجمة-رهيبة-عبر-وسائل-الإعلام-الغربية-1060294981.html
نيبينزيا: روسيا تتعرض لموجة وهجمة رهيبة عبر وسائل الإعلام الغربية
نيبينزيا: روسيا تتعرض لموجة وهجمة رهيبة عبر وسائل الإعلام الغربية
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، عن موجة عالمية كبيرة للقضاء على وجود روسيا من خلال وسائل الإعلام المختلفة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T09:40+0000
2022-03-22T09:40+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" وقال خلالها: "هناك موجة رهيبة في العالم للقضاء على الوجود الروسي في وسائل الإعلام وروسيا تُمزق من لسانها".وأضاف نيبينزيا: "نحن معزولون عن قنوات الاتصال، ويمنعنا العالم عن التعبير عن وجهة نظرنا من خلال وسائل الإعلام التابعة لنا التي يتم توقيفها في الكثير من الدول".هذا وقررت قيادة الاتحاد الأوروبي في أوائل مارس/آذار الجاري، حظر بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" في أوروبا. وينص قرار الاتحاد الأوروبي على أنه يجب إلغاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع بث ومحتوى "سبوتنيك". أيضًا، منذ بداية شهر مارس، أصبحت تطبيقات "سبوتنيك" غير متاحة للتحميل من متاجر التطبيقات خارج روسيا.
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نيبينزيا: روسيا تتعرض لموجة وهجمة رهيبة عبر وسائل الإعلام الغربية

09:40 GMT 22.03.2022
© Sputnik . Nancy Sisil / الذهاب إلى بنك الصورمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Nancy Sisil
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، عن موجة عالمية كبيرة للقضاء على وجود روسيا من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وجاءت تصريحات مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" وقال خلالها: "هناك موجة رهيبة في العالم للقضاء على الوجود الروسي في وسائل الإعلام وروسيا تُمزق من لسانها".
وأضاف نيبينزيا: "نحن معزولون عن قنوات الاتصال، ويمنعنا العالم عن التعبير عن وجهة نظرنا من خلال وسائل الإعلام التابعة لنا التي يتم توقيفها في الكثير من الدول".
هذا وقررت قيادة الاتحاد الأوروبي في أوائل مارس/آذار الجاري، حظر بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" في أوروبا. وينص قرار الاتحاد الأوروبي على أنه يجب إلغاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع بث ومحتوى "سبوتنيك". أيضًا، منذ بداية شهر مارس، أصبحت تطبيقات "سبوتنيك" غير متاحة للتحميل من متاجر التطبيقات خارج روسيا.
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