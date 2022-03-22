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https://arabic.sputniknews.com/20220322/هل-يتوقف-اليابانيون-عن-دعم-زيلينسكي-بعد-كلامه-عن-بيرل-هاربور-1060304602.html
هل يتوقف اليابانيون عن دعم زيلينسكي بعد كلامه عن بيرل هاربور
هل يتوقف اليابانيون عن دعم زيلينسكي بعد كلامه عن بيرل هاربور
رد قراء النسخة اليابانية من مجلة "نيوزويك" بقسوة على رسالة الفيديو التي أرسلها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي حول الوضع في... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T13:00+0000
2022-03-22T13:00+0000
روسيا
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قارن زيلينسكي العملية الروسية الخاصة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول وهجوم القوات اليابانية على القاعدة الأمريكية في بيرل هاربور.أعرب العديد من القراء عن رفضهم لمثل هذه المقارنة، وقرر بعض الذين تعاطفوا سابقًا مع كييف تغيير وجهة نظرهم.وكتب أحد القراء: "هذه ليست مجرد عملية عسكرية خاصة جاءت من العدم. من الواضح الآن أن زيلينسكي استمر لفترة طويلة في استفزاز روسيا وجرها إلى نزاع مسلح. هذا الخطاب الذي ألقاه زيلينسكي أمام الكونغرس كان كافيا لجعلي أشعر بذلك. وهذا هو السبب في أنني بصراحة لا أستطيع دعم أوكرانيا".وفقًا للقراء، سيكون هناك الكثير ممن سيتوقفون عن دعم الرئيس الأوكراني بسبب كلماته حول بيرل هاربور، علاوة على ذلك، "لم يكن من الممكن دعمه حتى قبل هذه التصريحات".لا تخفي كييف حقيقة أنها تريد جر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى الصراع في أوكرانيا، وتدعو باستمرار إلى منطقة حظر طيران.القادة الغربيون بدورهم يتحدثون عن استحالة المشاركة بسبب خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، لكنهم يواصلون إمداد كييف بالأسلحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/مدفيديف-يصف-قرار-انسحاب-روسيا-من-محادثات-معاهدة-السلام-مع-اليابان-بأنه-مبرر-تاريخيا-1060293187.html
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روسيا

هل يتوقف اليابانيون عن دعم زيلينسكي بعد كلامه عن بيرل هاربور

13:00 GMT 22.03.2022
© AP Photo / Eugene Hoshikoمتظاهرون يرفعون لافتات احتجاجية على خطة الحكومة اليابانية لإطلاق أكثر من مليون طن من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المنكوبة في المحيط، خارج مكتب رئيس الوزراء في طوكيو في 13 أبريل 2021
متظاهرون يرفعون لافتات احتجاجية على خطة الحكومة اليابانية لإطلاق أكثر من مليون طن من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المنكوبة في المحيط، خارج مكتب رئيس الوزراء في طوكيو في 13 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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رد قراء النسخة اليابانية من مجلة "نيوزويك" بقسوة على رسالة الفيديو التي أرسلها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي حول الوضع في أوكرانيا.
قارن زيلينسكي العملية الروسية الخاصة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول وهجوم القوات اليابانية على القاعدة الأمريكية في بيرل هاربور.
أعرب العديد من القراء عن رفضهم لمثل هذه المقارنة، وقرر بعض الذين تعاطفوا سابقًا مع كييف تغيير وجهة نظرهم.
وكتب أحد القراء: "هذه ليست مجرد عملية عسكرية خاصة جاءت من العدم. من الواضح الآن أن زيلينسكي استمر لفترة طويلة في استفزاز روسيا وجرها إلى نزاع مسلح. هذا الخطاب الذي ألقاه زيلينسكي أمام الكونغرس كان كافيا لجعلي أشعر بذلك. وهذا هو السبب في أنني بصراحة لا أستطيع دعم أوكرانيا".
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وفقًا للقراء، سيكون هناك الكثير ممن سيتوقفون عن دعم الرئيس الأوكراني بسبب كلماته حول بيرل هاربور، علاوة على ذلك، "لم يكن من الممكن دعمه حتى قبل هذه التصريحات".
لا تخفي كييف حقيقة أنها تريد جر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى الصراع في أوكرانيا، وتدعو باستمرار إلى منطقة حظر طيران.
القادة الغربيون بدورهم يتحدثون عن استحالة المشاركة بسبب خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، لكنهم يواصلون إمداد كييف بالأسلحة.
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