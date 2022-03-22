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https://arabic.sputniknews.com/20220322/هولندا-تجمد-430-مليون-دولار-من-الأصول-الروسية-في-البلاد-1060300210.html
هولندا تجمد 430 مليون دولار من الأصول الروسية في البلاد
هولندا تجمد 430 مليون دولار من الأصول الروسية في البلاد
أعلنت وزارة المالية الهولندية، اليوم الثلاثاء، عن تجميد الأصول المالية التابعة لروسيا، والتي تبلغ قيمتها نحو 430 مليون دولار أمريكي. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T11:51+0000
2022-03-22T11:51+0000
اقتصاد
العالم
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ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزير المالية الهولندي في البرلمان الذي أعلن عن تجميد أصول ومعاملات روسية بقيمة 392 مليون يورو (نحو 431.24 مليون دولار) حتى 21 مارس/ آذار.وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى على روسيا مجموعة واسعة من العقوبات بعد العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، حيث جمدت تلك الدول أصولا روسية، وطبقت حظر السفر وقيود أخرى على العديد من الأفراد الروس بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين نفسه.
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اقتصاد, العالم

هولندا تجمد 430 مليون دولار من الأصول الروسية في البلاد

11:51 GMT 22.03.2022
© Photo / Tim Soar/ RIBA 2018مشروع معماري لجامعة "University of Amsterdam" في هولندا، الحاصل على جائزة "RIBA AWARD for International Excellence"
مشروع معماري لجامعة University of Amsterdam في هولندا، الحاصل على جائزة RIBA AWARD for International Excellence - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Photo / Tim Soar/ RIBA 2018
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أعلنت وزارة المالية الهولندية، اليوم الثلاثاء، عن تجميد الأصول المالية التابعة لروسيا، والتي تبلغ قيمتها نحو 430 مليون دولار أمريكي.
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزير المالية الهولندي في البرلمان الذي أعلن عن تجميد أصول ومعاملات روسية بقيمة 392 مليون يورو (نحو 431.24 مليون دولار) حتى 21 مارس/ آذار.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى على روسيا مجموعة واسعة من العقوبات بعد العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، حيث جمدت تلك الدول أصولا روسية، وطبقت حظر السفر وقيود أخرى على العديد من الأفراد الروس بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين نفسه.
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