https://arabic.sputniknews.com/20220322/هيئة-الأرصاد-الجوية-تحذر-المصريين-من-انخفاض-جديد-في-درجات-الحرارة-حتى-الأحد-المقبل-1060299358.html

هيئة الأرصاد الجوية تحذر المصريين من انخفاض جديد في درجات الحرارة حتى الأحد المقبل

هيئة الأرصاد الجوية تحذر المصريين من انخفاض جديد في درجات الحرارة حتى الأحد المقبل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، المواطنين من انخفاض جديد في درجات الحرارة يبدأ اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل، في جميع محافظات مصر. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

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وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، أن "آخر صور للأقمار الصناعية، اتخذت في الساعات الأولى من الصباح، تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على أماكن متفرقة من محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ما بين خفيفة إلى متوسطة".وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، كشفت الأربعاء الماضي، موعد ارتفاع درجات الحرارة.وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، إن الطقس يشهد منذ نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، وأجواء شتوية باردة خلال فترة النهار. وأشارت غانم إلى أنه ابتداء من اليوم، سوف نشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية.وأضافت أن الطقس سوف يشهد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، بداية من الخميس، نظرا لارتفاع درجات الحرارة تدريجيا.وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى سجلت، أمس، 15 درجة مئوية، ويتوقع الخبراء أن تسجل 17 درجة مئوية اليوم، بالإضافة إلى اعتدال نشاط وسرعات الرياح.

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