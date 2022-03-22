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وزير الخارجية التركي يدعو الدول الإسلامية للتوحد
وزير الخارجية التركي يدعو الدول الإسلامية للتوحد
دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، الدول الإسلامية إلى للتوحد من أجل مواجهة التحديات. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T14:37+0000
2022-03-22T14:37+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في كلمة أدلى بها، في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إن المنظمة أسست من أجل متابعة القضايا المشتركة، موضحا أن مهمتها أن تكون صوت العالم الإسلامي.أضاف تشاووش أوغلو: "أصبحنا كأمة جسدا واحدا فسنتجاوز أي عقبة تواجهنا".وفي إطار متصل، اعتبر تشاووش أوغلو أن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، 15 مارس/ آذار يوما عالميا لمناهضة "الإسلاموفوبيا"، نصرا مشتركا للدول الإسلامية.وأشار الوزير التركي إلى بعض التحديات التي تواجه مسلمي الأويغور في الصين في الحفاظ على هويتهم الإسلامية والثقافية، وكذلك حق النساء في ارتداء الحجاب في الهند، وأوضاع مسلمي الروهينغا في ميانمار.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/بث-مباشر-مؤتمر-صحفي-لجاويش-أوغلو-عقب-المحادثات-بين-وزيري-خارجية-روسيا-وأوكرانيا-1059717549.html
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أخبار تركيا اليوم

وزير الخارجية التركي يدعو الدول الإسلامية للتوحد

14:37 GMT 22.03.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . POOL
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دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، الدول الإسلامية إلى للتوحد من أجل مواجهة التحديات.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها، في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب وكالة "الأناضول".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو بعد لقاء سيرغي لافروف مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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10 مارس, 11:28 GMT
وقال الوزير التركي إن المنظمة أسست من أجل متابعة القضايا المشتركة، موضحا أن مهمتها أن تكون صوت العالم الإسلامي.
أضاف تشاووش أوغلو: "أصبحنا كأمة جسدا واحدا فسنتجاوز أي عقبة تواجهنا".
وفي إطار متصل، اعتبر تشاووش أوغلو أن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، 15 مارس/ آذار يوما عالميا لمناهضة "الإسلاموفوبيا"، نصرا مشتركا للدول الإسلامية.
وأشار الوزير التركي إلى بعض التحديات التي تواجه مسلمي الأويغور في الصين في الحفاظ على هويتهم الإسلامية والثقافية، وكذلك حق النساء في ارتداء الحجاب في الهند، وأوضاع مسلمي الروهينغا في ميانمار.
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