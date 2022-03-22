https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-الخارجية-التركي-يدعو-الدول-الإسلامية-للتوحد-1060308904.html
وزير الخارجية التركي يدعو الدول الإسلامية للتوحد
وزير الخارجية التركي يدعو الدول الإسلامية للتوحد
دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، الدول الإسلامية إلى للتوحد من أجل مواجهة التحديات. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T14:37+0000
2022-03-22T14:37+0000
2022-03-22T14:37+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_2b2880a0bc337dea850c7b8dca4ed859.jpg
جاء ذلك في كلمة أدلى بها، في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إن المنظمة أسست من أجل متابعة القضايا المشتركة، موضحا أن مهمتها أن تكون صوت العالم الإسلامي.أضاف تشاووش أوغلو: "أصبحنا كأمة جسدا واحدا فسنتجاوز أي عقبة تواجهنا".وفي إطار متصل، اعتبر تشاووش أوغلو أن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، 15 مارس/ آذار يوما عالميا لمناهضة "الإسلاموفوبيا"، نصرا مشتركا للدول الإسلامية.وأشار الوزير التركي إلى بعض التحديات التي تواجه مسلمي الأويغور في الصين في الحفاظ على هويتهم الإسلامية والثقافية، وكذلك حق النساء في ارتداء الحجاب في الهند، وأوضاع مسلمي الروهينغا في ميانمار.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/بث-مباشر-مؤتمر-صحفي-لجاويش-أوغلو-عقب-المحادثات-بين-وزيري-خارجية-روسيا-وأوكرانيا-1059717549.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_27ca760db2c5d23bd7b0989b41da1e2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
وزير الخارجية التركي يدعو الدول الإسلامية للتوحد
تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، الدول الإسلامية إلى للتوحد من أجل مواجهة التحديات.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها، في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال الوزير التركي
إن المنظمة أسست من أجل متابعة القضايا المشتركة، موضحا أن مهمتها أن تكون صوت العالم الإسلامي.
أضاف تشاووش أوغلو: "أصبحنا كأمة جسدا واحدا فسنتجاوز أي عقبة تواجهنا".
وفي إطار متصل، اعتبر تشاووش أوغلو أن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، 15 مارس/ آذار يوما عالميا لمناهضة "الإسلاموفوبيا"، نصرا مشتركا للدول الإسلامية.
وأشار الوزير التركي إلى بعض التحديات التي تواجه مسلمي الأويغور في الصين في الحفاظ على هويتهم الإسلامية والثقافية، وكذلك حق النساء في ارتداء الحجاب في الهند، وأوضاع مسلمي الروهينغا في ميانمار.