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وزير الخارجية المصري: حريصون على دفع العملية السياسية في سوريا من خلال الأمم المتحدة
وزير الخارجية المصري: حريصون على دفع العملية السياسية في سوريا من خلال الأمم المتحدة
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص بلاده على دفع العملية السياسية في سوريا من خلال الأمم المتحدة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T15:18+0000
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة الأهرام الحكومية المصرية، قال شكري: "نحن حريصون على الدفع بالعملية السياسية في سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة وفقاً لقرار 2254".تأكيدات وزير الخارجية المصري جاءت خلال كلمة بلاده أمام الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.يشار إلى أن شكري كان قد أكد أواخر فبراير/ شباط الماضي، للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا سيادتها على كامل التراب الوطني‎.وخلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من بيدرسون، شدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قرارها السياسي".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-لبيدرسون-ضرورة-أن-تضمن-التسوية-بسط-سوريا-سيادتها-على-كامل-البلاد-1058963893.html
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أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم

وزير الخارجية المصري: حريصون على دفع العملية السياسية في سوريا من خلال الأمم المتحدة

15:18 GMT 22.03.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية المصرية سامح شكري يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021
وزير الخارجية المصرية سامح شكري يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص بلاده على دفع العملية السياسية في سوريا من خلال الأمم المتحدة.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة الأهرام الحكومية المصرية، قال شكري: "نحن حريصون على الدفع بالعملية السياسية في سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة وفقاً لقرار 2254".
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
وزير الخارجية المصري يؤكد لبيدرسون ضرورة أن تضمن التسوية بسط سوريا سيادتها على كامل البلاد
21 فبراير, 16:49 GMT
تأكيدات وزير الخارجية المصري جاءت خلال كلمة بلاده أمام الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وانطلقت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، تحت عنوان "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية".

يشار إلى أن شكري كان قد أكد أواخر فبراير/ شباط الماضي، للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا سيادتها على كامل التراب الوطني‎.
وخلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من بيدرسون، شدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قرارها السياسي".
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