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https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-الداخلية-اللبناني-كلنا-ثقة-بوقوف-السعودية-إلى-جانبنا-1060320730.html
وزير الداخلية اللبناني: كلنا ثقة بوقوف السعودية إلى جانبنا
وزير الداخلية اللبناني: كلنا ثقة بوقوف السعودية إلى جانبنا
عبر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن السعودية ستكون دائما إلى جانب بلاده. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T18:34+0000
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أخبار لبنان
أخبار السعودية اليوم
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غرد وزير الداخلية اللبناني عبر حسابه بموقع "تويتر"، وقال: "لم يكن لدي أدنى شك أن قلب مملكة الخير مع لبنان، وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها".وأضاف الوزير اللبناني: "كلنا ثقة بأن المملكة العربية السعودية ستكون كما دائما إلى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكل الدول العربية".وتابع: "أكرر التأكيد على وقوفي صامدا، أمنع كل محاولات تصدير الأذى إلى الأشقاء وكل تعرض لفظي أو فعلي لأي من دول الخليج العربي".تأتي تغريدات الوزير عقب وقت قصير من صدور بيان لوزارة الخارجية السعودية رحبت فيه بموقف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تجاه دول الخليج.ويوم الإثنين، أكد ميقاتي، في بيان، التزام حكومته بـ"إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، مشددا على "ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة السعودية ودول الخليج".
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أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم

وزير الداخلية اللبناني: كلنا ثقة بوقوف السعودية إلى جانبنا

18:34 GMT 22.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayمولوي يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية
مولوي يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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عبر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن السعودية ستكون دائما إلى جانب بلاده.
غرد وزير الداخلية اللبناني عبر حسابه بموقع "تويتر"، وقال:
"لم يكن لدي أدنى شك أن قلب مملكة الخير مع لبنان، وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها".
وأضاف الوزير اللبناني: "كلنا ثقة بأن المملكة العربية السعودية ستكون كما دائما إلى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكل الدول العربية".
وتابع: "أكرر التأكيد على وقوفي صامدا، أمنع كل محاولات تصدير الأذى إلى الأشقاء وكل تعرض لفظي أو فعلي لأي من دول الخليج العربي".
تأتي تغريدات الوزير عقب وقت قصير من صدور بيان لوزارة الخارجية السعودية رحبت فيه بموقف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تجاه دول الخليج.
ويوم الإثنين، أكد ميقاتي، في بيان، التزام حكومته بـ"إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، مشددا على "ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة السعودية ودول الخليج".
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