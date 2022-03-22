وزير الداخلية اللبناني: كلنا ثقة بوقوف السعودية إلى جانبنا
© Sputnik . Abdul Kader Albayمولوي يكشف عن ضبط شحنة كابتغون داخل صناديق شاي وجهتها السعودية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
عبر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن السعودية ستكون دائما إلى جانب بلاده.
غرد وزير الداخلية اللبناني عبر حسابه بموقع "تويتر"، وقال:
"لم يكن لدي أدنى شك أن قلب مملكة الخير مع لبنان، وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها".
لم يكن لدي أدنى شك ان قلب مملكة الخير مع لبنان وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) March 22, 2022
كلنا ثقة ان المملكة العربية السعودية ستكون كما دائما الى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكافة الدول العربية
وأضاف الوزير اللبناني: "كلنا ثقة بأن المملكة العربية السعودية ستكون كما دائما إلى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكل الدول العربية".
وتابع: "أكرر التأكيد على وقوفي صامدا، أمنع كل محاولات تصدير الأذى إلى الأشقاء وكل تعرض لفظي أو فعلي لأي من دول الخليج العربي".
لا يسعني الا ان اكرر التأكيد على وقوفي صامداً أمنع كل محاولات تصدير الأذى الى الأشقاء وكل تعرض لفظي او فعلي لأي من دول الخليج العربي، دول الخير والبركة— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) March 22, 2022
يبقى لبنان دائما بلد الوفاء
تأتي تغريدات الوزير عقب وقت قصير من صدور بيان لوزارة الخارجية السعودية رحبت فيه بموقف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تجاه دول الخليج.
ويوم الإثنين، أكد ميقاتي، في بيان، التزام حكومته بـ"إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، مشددا على "ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة السعودية ودول الخليج".