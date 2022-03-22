https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-الداخلية-صربيا-لن-تنضم-إلى-الهستيريا-المعادية-لروسيا-1060299544.html

وزير الداخلية: صربيا لن تنضم إلى الهستيريا المعادية لروسيا

وزير الداخلية: صربيا لن تنضم إلى الهستيريا المعادية لروسيا

قال وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الصربية لن تنضم إلى الهستيريا المعادية لروسيا، ولن تحظر الإعلام الروسي والثقافة الروسية. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T11:36+0000

2022-03-22T11:36+0000

2022-03-22T11:36+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

صربيا

روسيا

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وأضاف فولين خلال اجتماع مع السفير الروسي ألكسندر بوتان خارتشينكو: "لن تشارك صربيا أبدا في الهستيريا المعادية لروسيا، والتي يتم فيها مصادرة ممتلكات المواطنين والاتحاد الروسي نفسه، ولن تحظر أيضا وسائل الإعلام الروسية، ولا تطرد الأطفال الروس من المدارس، وتزيل الكتاب والعلماء الروس من الكتب المدرسية".وأشار فولين إلى أن "صربيا دولة مستقلة هي من تختار أصدقاءها، واستذكر أن حق النقض الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن الدولي في عام 2015 ضد قرار يقضي بإعلان الشعب الصربي "أول شعب يرتكب الإبادة الجماعية في تاريخ البشرية".كما أشار وزير الداخلية الصربي إلى التعاون الاستثنائي مع وزارة الداخلية ووزارة الطوارئ والحرس الوطني ووكالات إنفاذ القانون الأخرى في الاتحاد الروسي، وشكر روسيا على دعمها لوحدة أراضي صربيا.يذكر أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أكد في وقت سابق، أن صربيا لن تنضم إلى "الناتو"، معتبرا قصف حلف شمال الأطلسي عام 1999 بمثابة اعتداء على البلاد.هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة، التي بدأتها، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس، وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/صربيا-لن-ننضم-إلى-الناتو-ولن-نحظر-تشايكوفسكي-أبدا-1059806423.html

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العالم, صربيا, روسيا