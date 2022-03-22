https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-الدفاع-التركي-نلتزم-بتطبيق-قرارات-الأمم-المتحدة-فيما-يتعلق-بالعقوبات-على-روسيا-1060295880.html

وزير الدفاع التركي: نلتزم بتطبيق قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا

وزير الدفاع التركي: نلتزم بتطبيق قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستطبق قرارات الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا؛ مشيرا إلى أن عدم الالتزام بها، أمر غير... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T09:59+0000

2022-03-22T09:59+0000

2022-03-22T09:59+0000

أخبار تركيا اليوم

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أنطاكيا – سبوتنيك. وقال أكار، خلال زيارته إلى القيادة البحرية: "لدينا علاقات مع كل من روسيا وأوكرانيا. نأمل في وقف الاشتباكات بين البلدين فورا، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإرساء السلام والأمان في المنطقة، بأسرع وقت ممكن".وأضاف: "من غير الوارد عدم التزامنا بالعقوبات على روسيا؛ ونتصرف ونطبق عقوبات الأمم المتحدة".ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن بلاده ستواصل القيام بواجباتها بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية، فيما يتعلق الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.جدير بالذكر، أن أنقرة رفضت، حتى الآن، المشاركة في العقوبات الأمريكية والأوروبية على موسكو، على خلفية العملية العسكرية لنزع سلاح أوكرانيا، وحماية سكان دونباس، والتي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي.وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في 2 مارس/آذار الجاري: "لم نشارك في مثل هذه العقوبات بشكل عام من حيث المبدأ، ولا نميل للمشاركة في العقوبات الحالية أيضا"؛ معتبرا أن العقوبات قد تؤثر سلبا على أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى؛ فضلا عن تأثيرها على الاقتصاد الروسي.وأكد تشاووش أوغلو، أن تركيا ليست مضطرة للانحياز إلى طرف معين، وهي تنتهج موقفا مبدئيا وتطور علاقاتها مع طرفي النزاع، رغم وجود اختلافات في الرأي.

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أخبار تركيا اليوم