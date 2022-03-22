https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-الرياضة-المصري-يحضر-تمرين-المنتخب-استعدادا-لمباراة-السنغال-1060315941.html
وزير الرياضة المصري يحضر تمرين المنتخب استعدادا لمباراة السنغال
وزير الرياضة المصري يحضر تمرين المنتخب استعدادا لمباراة السنغال
حضر وزير الشباب والرياضة، في مصر، أشرف صبحي، تمرين المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي أقيم، اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة السنغال المقبلة، ضمن... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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وأقام المنتخب تمرينه اليوم على ملعب استاد الدفاع الجوي في القاهرة، استعدادا للمبارة التي ستقام الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة الثلاثاء الأسبوع القادم بالسنغال.وحفز الوزير اللاعبين مؤكدا على ثقته في قدرات وإمكانيات لاعبي المنتخب، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر وجود المنتخب في كأس العالم، بحسب بيان نشر على صفحة مجلس الوزراء على "فيسبوك".لفت الوزير إلى "انتظار الجماهير المصرية لظهور المنتخب الوطني أمام السنغال، وتقديم عرض وأداء فني مميز بالمباراتين استكمالاً للظهور اللافت الذي قدمه لاعبو المنتخب في بطولة أفريقيا التي أقيمت بالكاميرون مؤخراً، وتأكيداً على قوة ومكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الأفريقية".وأكد الوزير على "التنسيق مع اتحاد الكرة لتهيئة كافة الأجواء المحيطة بمعسكر المنتخب، والوقوف على جميع الترتيبات المتعلقة بإقامة المباراة بإستاد القاهرة الدولي، وكذا اجراءات السفر للسنغال لخوض مباراة العودة".
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وزير الرياضة المصري يحضر تمرين المنتخب استعدادا لمباراة السنغال
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حضر وزير الشباب والرياضة، في مصر، أشرف صبحي، تمرين المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي أقيم، اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة السنغال المقبلة، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.
وأقام المنتخب تمرينه اليوم على ملعب استاد الدفاع الجوي في القاهرة، استعدادا للمبارة
التي ستقام الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة الثلاثاء الأسبوع القادم بالسنغال.
وحفز الوزير اللاعبين مؤكدا على ثقته في قدرات وإمكانيات لاعبي المنتخب، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر وجود المنتخب في كأس العالم، بحسب بيان نشر على صفحة مجلس الوزراء على "فيسبوك".
لفت الوزير إلى "انتظار الجماهير المصرية لظهور المنتخب الوطني
أمام السنغال، وتقديم عرض وأداء فني مميز بالمباراتين استكمالاً للظهور اللافت الذي قدمه لاعبو المنتخب في بطولة أفريقيا التي أقيمت بالكاميرون مؤخراً، وتأكيداً على قوة ومكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الأفريقية".
وأكد الوزير على "التنسيق مع اتحاد الكرة لتهيئة كافة الأجواء المحيطة بمعسكر المنتخب، والوقوف على جميع الترتيبات المتعلقة بإقامة المباراة بإستاد القاهرة الدولي، وكذا اجراءات السفر للسنغال لخوض مباراة العودة".