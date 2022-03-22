https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-الزراعة-العراقي-مخزون-القمح-لدينا-لا-يكفي-إلا-لثلاثة-أشهر-1060294434.html
وزير الزراعة العراقي: مخزون القمح لدينا لا يكفي إلا لثلاثة أشهر
وزير الزراعة العراقي: مخزون القمح لدينا لا يكفي إلا لثلاثة أشهر
أكد وزير الزراعة العراقي، محمد مهدي الخفاجي، أن مخزون القمح الحالي في بلاده لا يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T09:22+0000
2022-03-22T09:22+0000
2022-03-22T09:22+0000
أخبار العراق اليوم
القمح
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وحسب تصريحات لوكالة الانباء العراقية، واع، قال خفاجي: "هناك خزين حالياً لدى وزارة التجارة لا يتجاوز الثلاثة أشهر"، متوقعا أن يصل حصاد هذا الموسم إلى "3 ملايين طن بانخفاض 500 ألف طن عن العام الماضي".وأشار الوزير إلى استبشاره بـ"دعم رئيس الوزراء للقطاع الزراعي وإيقاف عملية الاستيراد العشوائي والالتزام بالروزنامة الزراعية".وكان وزير التجارة العراقي علاء الجبوري قد أكد، أخيرا، أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى شهر أبريل/ نيسان المقبل.وأشار وزير التجارة العراقي إلى أن الوزارة تبحث عروضا تلقتها من شركات ألمانية وأمريكية للتعاقد على شراء القمح.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الحكومة-العراقية-تقرر-تسلم-كامل-محصول-القمح-المحلي-حصرا-للموسم-الحالي-1059634461.html
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أخبار العراق اليوم, القمح
وزير الزراعة العراقي: مخزون القمح لدينا لا يكفي إلا لثلاثة أشهر
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أكد وزير الزراعة العراقي، محمد مهدي الخفاجي، أن مخزون القمح الحالي في بلاده لا يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.
وحسب تصريحات لوكالة الانباء العراقية
، واع، قال خفاجي: "هناك خزين حالياً لدى وزارة التجارة لا يتجاوز الثلاثة أشهر"، متوقعا أن يصل حصاد هذا الموسم إلى "3 ملايين طن بانخفاض 500 ألف طن عن العام الماضي".
وأشار الوزير إلى استبشاره بـ"دعم رئيس الوزراء للقطاع الزراعي
وإيقاف عملية الاستيراد العشوائي والالتزام بالروزنامة الزراعية".
وقال: "هناك خطة للتوسع في الموسم الزراعي المقبل من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي".
وكان وزير التجارة العراقي علاء الجبوري قد أكد، أخيرا، أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وأشار وزير التجارة العراقي
إلى أن الوزارة تبحث عروضا تلقتها من شركات ألمانية وأمريكية للتعاقد على شراء القمح.