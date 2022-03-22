https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-الطاقة-اللبناني-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-مناقصة-الغاز-الجديدة-مع-قطر-1060320919.html

وزير الطاقة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مناقصة الغاز الجديدة مع قطر

وزير الطاقة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مناقصة الغاز الجديدة مع قطر

كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، آخر التطورات في مشروع نقل الغاز من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا، وكذلك عن زيارته لقطر من أجل صفقة غاز مماثلة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T18:38+0000

2022-03-22T18:38+0000

2022-03-22T18:38+0000

لبنان

مصر

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050587163_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_3a92014716b1e4bee3353a108974e63f.jpg

وقال فياض في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن مشروع إمداد لبنان بالغاز من مصر والأردن عبر سوريا، الممول من البنك الدولي، يسير بخطى ثابتة وفي حال تم الانتهاء من الإجراءات قريبًا سيكون هناك غاز وكهرباء في الشمال اللبناني بمحطة دير عمار.وأكد أن لبنان يملك في الجنوب محطة مقابلة لمحطة دير عمار بنفس السعة البالغة 450 ميغاوات، ولكنها لا تحتوي على الفيول (الغاز)، حيث يعتمد لبنان على الغاز العراقي بشكل محدود، مشيرًا إلى بلاده تسعى لتأمين الغاز لتغذية هذه المحطة.وأوضح الوزير اللبناني أن وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، نصح لبنان بضرورة الاتجاه نحو التحضير لمناقصة استيراد غاز جديدة بشروط تشجيعية للمشاركين، يتم اختيار أفضل طرف من موردي الغاز وأفضل سعر ممكن، مشيرًا إلى أن لبنان من خلال هذه المناقصة يمكنه شراء الغاز، بأقل سعر، وقد يتطلب ذلك موافقة الموردين على طرق الدفع، حيث يجب أن يوافق المورد أولا على طريقة الدفع مقابل الحصول على الغاز، وهذا هو الأفضل للمستوردين.وتابع فياض: "قطر حصلت منذ فترة طويلة على مناقصة 3 محطات، ومر وقت طويل على هذه المناقصة والأسعار العالمية تغيرت تمامًا، ومعطيات لبنان على الأرض تغيرت، لذلك نصح الوزير القطري بطرح مناقصة جديدة مركزة في منطقة الزهراني".وشدد على أن الصفقة الجديدة لاستيراد الغاز من قطر تأتي بالتوازي مع خط الغاز من مصر والأردن، إلا أن الأخير هو الأقرب والأسرع في الوقت الراهن، نظرًا لأن البنى التحتية موجودة في محطة دير عمار، فيما تحتاج محطة الزهراني إلى عملية استخلاص جديدة وتشبيك، وهو ما يتطلب وقت أكثر، مشيرا إلى أن الغاز القطري والمناقصة خطوة تالية تأتي بعد خطوة الغاز المصري والأردني.وبشأن موافقة الحكومة اللبنانية عن خطة الكهرباء، قال فياض إن بعد إقرار الخطة أصبح لبنان أمام موافقة البنك الدولي على الخطة والشروط المالية، حيث بات الأمر سهلًا يحتاج البنك إلى موافقة مجلس إدارته والهيئة التنفيذية على الخطة المالية وتفاصيل الشروط والعقد.وتابع الوزير اللبناني: "في حال حصلنا على موافقة البنك الدولي على التمويل، يتبقى هناك الموافقة الأمريكية النهائية بالنسبة لمصر على عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر، وأن تكون الموافقة نهائية تسمح لمصر بتوريد الغاز للبنان".وبين أن هذه النقاط هي التي تعطل حاليًا تمرير الغاز المصري والأردني للبنان، موضحًا أن بلاده انتهت من كافة التجهيزات سواء الخاصة بإصلاح خط الغاز، أو الموافقة على الخطة من قبل الحكومة، أو الاستشارات البيئية الخاصة بالمشروع وعدم تأثيره على البيئة، ولبنان انتهى من كل الإجراءات المطلوبة، وبات جاهزًا والكرة الآن في ملعب البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية.وكشف الوزير عن ترتيبه لزيارة قريبة لمصر لمقابلة وزير البترول المصري طارق الملا، وممثلي شركة إيجاس، لتوقيع عقود الغاز النهائية بعد الموافقة الأمريكية الخاصة بقانون قيصر، وتأمين البنك الدولي للتمويل، مقدما الشكر للسلطات المصرية على مساعدة لبنان في مسألة الغاز، وعلى شروط العرض الجذابة التي عرضتها.وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء اللبناني على خطة لإصلاح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في البلاد، فيما قال وليد فياض، إن مجلس الوزراء أقر خطة الكهرباء"، مضيفا: "سأقوم بجهدي لكي يتم إنشاء الهيئة الناظمة".والشهر الماضي أعرب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي كومار جاه، عن رغبته في أن تتبنى الحكومة اللبنانية خطة لتطوير قطاع الكهرباء في أقرب وقت.وقال المسؤول الدولي إنه أبلغ رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي بذلك لأن ذلك "شرط أساسي للبنك الدولي لتأمين تمويل الكهرباء". وأكد أن البنك "بحاجة لإيلاء الأولوية لوضع اللمسات الأخيرة على الورقة الإصلاحية مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى إقرارها وتبنيها".ويعاني لبنان، منذ نيسان/أبريل الماضي، نقصا حادا في الوقود؛ مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، نتيجة تراجع ضخ النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي، وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.

https://arabic.sputniknews.com/20220319/بعد-موافقة-الحكومة-هل-تمهد-خطة-الكهرباء-لاتفاق-قريب-بين-لبنان-وصندوق-النقد-1060107610.html

https://arabic.sputniknews.com/20220309/لبنان-المفاوضات-مع-صندوق-النقد-تحتاج-إلى-وقت-1059695345.html

https://arabic.sputniknews.com/20220316/الحكومة-اللبنانية-توافق-على-خطة-لإصلاح-قطاع-الكهرباء-1059997505.html

لبنان

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

لبنان, مصر, تقارير سبوتنيك