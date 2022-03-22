عربي
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-خارجية-إيران-يزور-دمشق-ويلتقي-الأسد----1060298349.html
وزير خارجية إيران يزور دمشق ويلتقي الأسد
وزير خارجية إيران يزور دمشق ويلتقي الأسد
يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى العاصمة السورية دمشق غدا، في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T11:04+0000
2022-03-22T11:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104556/78/1045567820_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_4db2a200f2b544e43cce89104586c64b.jpg
وكشف مصدر بوزارة الخارجية السورية أن الوزير الإيراني "سيلتقي عددا من المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد".وقّع الجانبان السوري والإيراني، في وقت سابق، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الشؤون الإدارية والتوظيف، في طهران.ووقّع المذكرة عن الجانب السوري وزيرة التنمية الإدارية، سلام سفاف، وعن الجانب الإيراني مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة شؤون الإدارة العامة والتوظيف، ميثم لطيفي، وتتضمن المذكرة التعاون في مجال التطوير الإداري، كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية الإدارية والإصلاح الإداري والتدريب والتأهيل والأداء الإداري وإدارة الموارد البشرية واستخدام تقنية المعلومات، بحسب "سانا".
https://arabic.sputniknews.com/20220318/استئناف-تسيير-الرحلات-الجوية-بين-تبريز-الإيرانية-ودمشق-1060049054.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104556/78/1045567820_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_94f338260833c1a3a74186e0151f9cd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

وزير خارجية إيران يزور دمشق ويلتقي الأسد

11:04 GMT 22.03.2022
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة دمشق
مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبرGoogle news
يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى العاصمة السورية دمشق غدا، في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام.
وكشف مصدر بوزارة الخارجية السورية أن الوزير الإيراني "سيلتقي عددا من المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد".
وقّع الجانبان السوري والإيراني، في وقت سابق، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الشؤون الإدارية والتوظيف، في طهران.
ووقّع المذكرة عن الجانب السوري وزيرة التنمية الإدارية، سلام سفاف، وعن الجانب الإيراني مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة شؤون الإدارة العامة والتوظيف، ميثم لطيفي، وتتضمن المذكرة التعاون في مجال التطوير الإداري، كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية الإدارية والإصلاح الإداري والتدريب والتأهيل والأداء الإداري وإدارة الموارد البشرية واستخدام تقنية المعلومات، بحسب "سانا".
طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة طيران ماهان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
استئناف تسيير الرحلات الجوية بين تبريز الإيرانية ودمشق
18 مارس, 08:30 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала