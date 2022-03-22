https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-خارجية-إيران-يزور-دمشق-ويلتقي-الأسد----1060298349.html
وزير خارجية إيران يزور دمشق ويلتقي الأسد
وزير خارجية إيران يزور دمشق ويلتقي الأسد
يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى العاصمة السورية دمشق غدا، في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T11:04+0000
2022-03-22T11:04+0000
2022-03-22T11:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم العربي
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وكشف مصدر بوزارة الخارجية السورية أن الوزير الإيراني "سيلتقي عددا من المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد".وقّع الجانبان السوري والإيراني، في وقت سابق، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الشؤون الإدارية والتوظيف، في طهران.ووقّع المذكرة عن الجانب السوري وزيرة التنمية الإدارية، سلام سفاف، وعن الجانب الإيراني مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة شؤون الإدارة العامة والتوظيف، ميثم لطيفي، وتتضمن المذكرة التعاون في مجال التطوير الإداري، كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية الإدارية والإصلاح الإداري والتدريب والتأهيل والأداء الإداري وإدارة الموارد البشرية واستخدام تقنية المعلومات، بحسب "سانا".
https://arabic.sputniknews.com/20220318/استئناف-تسيير-الرحلات-الجوية-بين-تبريز-الإيرانية-ودمشق-1060049054.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
وزير خارجية إيران يزور دمشق ويلتقي الأسد
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يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى العاصمة السورية دمشق غدا، في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام.
وكشف مصدر بوزارة الخارجية السورية أن الوزير الإيراني "سيلتقي عددا من المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد".
وقّع الجانبان السوري والإيراني، في وقت سابق، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الشؤون الإدارية والتوظيف، في طهران.
ووقّع المذكرة عن الجانب السوري وزيرة التنمية الإدارية، سلام سفاف، وعن الجانب الإيراني مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة شؤون الإدارة العامة والتوظيف، ميثم لطيفي، وتتضمن المذكرة التعاون في مجال التطوير الإداري، كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية الإدارية والإصلاح الإداري والتدريب والتأهيل والأداء الإداري وإدارة الموارد البشرية واستخدام تقنية المعلومات، بحسب "سانا".