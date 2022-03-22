https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-خارجية-المكسيك-يزور-3-دول-عربية-1060326842.html
وزير خارجية المكسيك يزور 3 دول عربية
وزير خارجية المكسيك يزور 3 دول عربية
انطلق وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو في جولة خارجية اليوم الثلاثاء، إلى الشرق الأوسط والهند، تستمر 10 أيام لإجراء محادثات تشمل أوضاع سوق الطاقة وفرص الاستثمار... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T21:39+0000
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الرحلة الخارجية هي واحدة من أطول الرحلات التي خطط لها مسؤول كبير في حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، والذي أعطى الأولوية لمسائل السياسة الداخلية، بحسب وكالة "رويترز".وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، إن إبرارد برفقة مجموعة من كبار رجال الأعمال، سيتوقف أولا خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس/ آذار في الرياض عاصمة السعودية، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مع نظيره السعودي والمشرعين بالإضافة إلى صناديق الاستثمار.وفي الفترة من 26 إلى 27 مارس، سيكون إبرارد في الدوحة، قطر، حيث من المقرر أن يشارك في "منتدى الدوحة"، حيث يشارك في محادثات ثنائية مع كبار المسؤولين الحكوميين.ويزور إبرارد الإمارات يومي 28 و29 مارس لحضور معرض "دبي إكسبو" ويلتقي بالقادة السياسيين وصناديق الاستثمار لاستكشاف المشاريع التي تعود بالفائدة على المكسيك.كما يزور الوزير المكسيكي الهند في الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل/ نيسان، لعقد اجتماعات مع مختلف كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/الإمارات-تؤكد-حرصها-على-أمن-الطاقة-العالمي-في-ظل-الأزمة-الأوكرانية-1060324528.html
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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار قطر اليوم, أخبار الهند اليوم
وزير خارجية المكسيك يزور 3 دول عربية
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انطلق وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو في جولة خارجية اليوم الثلاثاء، إلى الشرق الأوسط والهند، تستمر 10 أيام لإجراء محادثات تشمل أوضاع سوق الطاقة وفرص الاستثمار والجهود المبذولة لمنع أزمة غذائية محتملة.
الرحلة الخارجية هي واحدة من أطول الرحلات التي خطط لها مسؤول كبير في حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
، والذي أعطى الأولوية لمسائل السياسة الداخلية، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، إن إبرارد برفقة مجموعة من كبار رجال الأعمال، سيتوقف أولا خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس/ آذار في الرياض عاصمة السعودية، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مع نظيره السعودي والمشرعين بالإضافة إلى صناديق الاستثمار.
وفي الفترة من 26 إلى 27 مارس، سيكون إبرارد في الدوحة، قطر، حيث من المقرر أن يشارك في "منتدى الدوحة"، حيث يشارك في محادثات ثنائية مع كبار المسؤولين الحكوميين.
ويزور إبرارد الإمارات
يومي 28 و29 مارس لحضور معرض "دبي إكسبو" ويلتقي بالقادة السياسيين وصناديق الاستثمار لاستكشاف المشاريع التي تعود بالفائدة على المكسيك.
كما يزور الوزير المكسيكي الهند في الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل/ نيسان، لعقد اجتماعات مع مختلف كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار.