https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-دفاع-كوريا-الجنوبية-ينفي-خرق-جارتها-الشمالية-اتفاقها-معها-بعد-قصفها-المدفعي-في-نهاية-الأسبوع-1060303974.html
وزير دفاع كوريا الجنوبية ينفي خرق جارتها الشمالية اتفاقها معها بعد قصفها المدفعي في نهاية الأسبوع
وزير دفاع كوريا الجنوبية ينفي خرق جارتها الشمالية اتفاقها معها بعد قصفها المدفعي في نهاية الأسبوع
رفض وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، سوه ووك، اليوم الثلاثاء، مزاعم الرئيس المنتخب، يون سوك يول، بأن قصف كوريا الشمالية بالمدفعية في نهاية الأسبوع ينتهك اتفاق... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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وقال سوه خلال جلسة برلمانية إن "كوريا الشمالية أطلقت أعيرة نارية يوم الأحد من موقع "أقصى الشمال" من منطقة عازلة في البحر الأصفر، اتفقت الكوريتان على إقامته بموجب اتفاقية الحد من التوتر العسكري بين الكوريتين"، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.وفي وقت سابق من اليوم، وصف رئيس كوريا الجنوبية المنتخب، يون سوك يول، التجربة المدفعية الأخيرة لبيونغ يانغ أنها انتهاك "واضح" لاتفاقية الحد من التوتر العسكري بين الكوريتين، والتي تنص على أن المنطقة العازلة تمتد على مدى 135 كيلومترا في البحر الأصفر، وحوالي 80 كيلومترا في البحر الشرقي، وتحظر نيران المدفعية والتدريبات البحرية في المنطقة".وانتقد المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سوك يول، في وقت لاحق تصريحات وزير الدفاع، سوه ووك، مشددا على أن "تصرف كوريا الشمالية ينتهك بوضوح "روح اتفاقية حد التوتر بين الكوريتين، التي تدعو إلى تخفيف التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية وبناء الثقة".وكان رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سيوك-يول تعهد بأن يبقي نافذة الحوار مع بيونغ يانغ "مفتوحة دائما"، متوعدا بالرد "بحزم" على أي سلوك غير قانوني أو غير معقول من جانب جارته الشمالية.وقال مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت، يوم الأحد، 4 طلقات مشتبه بها من قاذفات صواريخ متعددة في البحر الأصفر.وذكر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي: "كانت هناك طلقات يعتقد أنها لقاذفات صواريخ متعددة لكوريا الشمالية هذا الصباح"، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.وأضاف: "نحافظ على وضع الاستعداد الدفاعي لدينا بينما نتابع عن كثب التطورات ذات الصلة".وجاء إطلاق قاذفات الصواريخ المتعددة وسط توترات في شبه الجزيرة الكورية بشأن اختبارات كوريا الشمالية لنظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في 27 فبراير/ شباط الماضي و5 مارس/ آذار الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/سيئول-كوريا-الشمالية-تطلق-4-طلقات-مشتبه-بها-من-قاذفات-صواريخ-متعددة-باتجاه-البحر-الأصفر-1060119854.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
وزير دفاع كوريا الجنوبية ينفي خرق جارتها الشمالية اتفاقها معها بعد قصفها المدفعي في نهاية الأسبوع
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رفض وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، سوه ووك، اليوم الثلاثاء، مزاعم الرئيس المنتخب، يون سوك يول، بأن قصف كوريا الشمالية بالمدفعية في نهاية الأسبوع ينتهك اتفاق خفض التوتر العسكري بين الكوريتين لعام 2018.
وقال سوه خلال جلسة برلمانية إن "كوريا الشمالية أطلقت أعيرة نارية يوم الأحد من موقع "أقصى الشمال" من منطقة عازلة في البحر الأصفر، اتفقت الكوريتان على إقامته بموجب اتفاقية الحد من التوتر العسكري بين الكوريتين"، وفقا وكالة "يونهاب"
الكورية.
وفي وقت سابق من اليوم، وصف رئيس كوريا الجنوبية المنتخب، يون سوك يول، التجربة المدفعية الأخيرة لبيونغ يانغ أنها انتهاك "واضح" لاتفاقية الحد من التوتر العسكري بين الكوريتين، والتي تنص على أن المنطقة العازلة تمتد على مدى 135 كيلومترا في البحر الأصفر، وحوالي 80 كيلومترا في البحر الشرقي، وتحظر نيران المدفعية والتدريبات البحرية في المنطقة".
وردا منه على سؤال من أحد المشرعين في الجلسة البرلمانية، حول ما إذا كان إطلاق النار قد حدث داخل المنطقة العازلة التي حددتها الاتفاقية العسكرية الشاملة، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي: "لا، إنها أقصى الشمال، ولم تكن منطقة يغطيها الاتفاق".
وانتقد المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سوك يول، في وقت لاحق تصريحات وزير الدفاع، سوه ووك، مشددا على أن "تصرف كوريا الشمالية ينتهك بوضوح "روح اتفاقية حد التوتر بين الكوريتين، التي تدعو إلى تخفيف التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية وبناء الثقة".
وكان رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سيوك-يول تعهد بأن يبقي نافذة الحوار مع بيونغ يانغ "مفتوحة دائما"، متوعدا بالرد "بحزم"
على أي سلوك غير قانوني أو غير معقول من جانب جارته الشمالية.
وقال مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت، يوم الأحد، 4 طلقات مشتبه بها من قاذفات صواريخ متعددة في البحر الأصفر.
وذكر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي: "كانت هناك طلقات يعتقد أنها لقاذفات صواريخ متعددة لكوريا الشمالية هذا الصباح"، وفقا وكالة "يونهاب"
الكورية.
وأضاف: "نحافظ على وضع الاستعداد الدفاعي لدينا بينما نتابع عن كثب التطورات ذات الصلة".
وجاء إطلاق قاذفات الصواريخ المتعددة وسط توترات في شبه الجزيرة الكورية بشأن اختبارات كوريا الشمالية لنظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في 27 فبراير/ شباط الماضي و5 مارس/ آذار الجاري.