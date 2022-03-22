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https://arabic.sputniknews.com/20220322/وكالة-بيانات-معهد-البترول-تظهر-هبوط-مخزونات-الخام-والوقود-الأمريكية-1060328096.html
وكالة: بيانات معهد البترول تظهر هبوط مخزونات الخام والوقود الأمريكية
وكالة: بيانات معهد البترول تظهر هبوط مخزونات الخام والوقود الأمريكية
قالت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T22:02+0000
2022-03-22T22:02+0000
أسعار النفط اليوم
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وبحسب المصادر، فقد هبطت مخزونات الخام 4.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 من مارس/آذار، وفقا لرويترز.وانخفضت مخزونات البنزين 626 ألف برميل، بينما سجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 826 ألف برميل.
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أسعار النفط اليوم

وكالة: بيانات معهد البترول تظهر هبوط مخزونات الخام والوقود الأمريكية

22:02 GMT 22.03.2022
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Eric Gay
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قالت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.
وبحسب المصادر، فقد هبطت مخزونات الخام 4.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 من مارس/آذار، وفقا لرويترز.
وانخفضت مخزونات البنزين 626 ألف برميل، بينما سجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 826 ألف برميل.
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