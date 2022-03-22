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https://arabic.sputniknews.com/20220322/ويندوز-11-يحذر-المستخدمين-الذين-يقومون-بتثبيته-على-أجهزة-غير-مدعومة-1060294282.html
‏"ويندوز 11" يحذر المستخدمين الذين يقومون بتثبيته على أجهزة غير مدعومة
‏"ويندوز 11" يحذر المستخدمين الذين يقومون بتثبيته على أجهزة غير مدعومة
تمضي شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في خططها لتطبيق تحذير جديد على مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز ‏‏11" الجديد، الذين قاموا بتثبيته على أجهزة غير مدعومة.‏ 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T09:22+0000
2022-03-22T09:22+0000
مجتمع
منوعات
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ويتضمّن التحديث الجديد لـ"ويندوز 11" وضع "علامة مائية" على خلفية أجهزة سطح المكتب للأنظمة غير المدعومة لتشغيله، فضلا عن ظهور تحذير مماثل في صفحة تطبيق الإعدادات.وكانت "مايكروسوفت" تختبر هذه التغييرات خلال الشهر الماضي، لكنها الآن بصدد طرحها لمعاينة الإصدار قبل الإصدار الكامل لجميع مستخدمي "ويندوز" في الأيام المقبلة.وفي حالة أن كان "ويندوز 11" يعمل على أجهزة غير مدعومة، فستظهر علامة مائية جديدة لسطح المكتب تفيد بأن "متطلبات النظام غير مستوفاة، انتقل إلى الإعدادات لمعرفة المزيد".ورغم إجراءات "ويندوز 11" الجديدة، إلا أنه لا يبدو أن هناك أي قيود على ميزات تشغيل النظام، وفقا لموقع "إنغادجيت".ويدعم نظام التشغيل "ويندوز 11" رسميا فقط أجهزة "Intel 8th Gen Coffee Lake" أو "Zen +" و"Zen 2 CPU" وما فوق، وهو ما يعني إهماله للملايين من أجهزة الكمبيوتر الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/طرح-نسخة-جديدة-من-ويندوز-11-قريبا-لن-يتم-تحميلها-إلا-بهذه-الشروط-1058893421.html
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مجتمع, منوعات

‏"ويندوز 11" يحذر المستخدمين الذين يقومون بتثبيته على أجهزة غير مدعومة

09:22 GMT 22.03.2022
© AP Photo / Swayne B. Hall"مايكروسوفت" ثاني شركة بقيمة 2 تريليون دولار بعد "أبل"
مايكروسوفت ثاني شركة بقيمة 2 تريليون دولار بعد أبل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
"مايكروسوفت" ثاني شركة بقيمة 2 تريليون دولار بعد "أبل"
© AP Photo / Swayne B. Hall
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تمضي شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في خططها لتطبيق تحذير جديد على مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز ‏‏11" الجديد، الذين قاموا بتثبيته على أجهزة غير مدعومة.‏
ويتضمّن التحديث الجديد لـ"ويندوز 11" وضع "علامة مائية" على خلفية أجهزة سطح المكتب للأنظمة غير المدعومة لتشغيله، فضلا عن ظهور تحذير مماثل في صفحة تطبيق الإعدادات.
وكانت "مايكروسوفت" تختبر هذه التغييرات خلال الشهر الماضي، لكنها الآن بصدد طرحها لمعاينة الإصدار قبل الإصدار الكامل لجميع مستخدمي "ويندوز" في الأيام المقبلة.
ويندوز 11 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
طرح نسخة جديدة من "ويندوز 11" قريبا... لن يتم تحميلها إلا بهذه الشروط
20 فبراير, 10:29 GMT
وفي حالة أن كان "ويندوز 11" يعمل على أجهزة غير مدعومة، فستظهر علامة مائية جديدة لسطح المكتب تفيد بأن "متطلبات النظام غير مستوفاة، انتقل إلى الإعدادات لمعرفة المزيد".
ورغم إجراءات "ويندوز 11" الجديدة، إلا أنه لا يبدو أن هناك أي قيود على ميزات تشغيل النظام، وفقا لموقع "إنغادجيت".
ويدعم نظام التشغيل "ويندوز 11" رسميا فقط أجهزة "Intel 8th Gen Coffee Lake" أو "Zen +" و"Zen 2 CPU" وما فوق، وهو ما يعني إهماله للملايين من أجهزة الكمبيوتر الأخرى.
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