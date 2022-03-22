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الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان
الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان
أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه السعودية. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T19:46+0000
2022-03-22T19:51+0000
أخبار السعودية اليوم
قوات التحالف العربي
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نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن بيان للتحالف: "الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخاً باليستيا أطلق باتجاه جازان".وأضاف البيان أن: "تصعيد المليشيا لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية".وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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أخبار السعودية اليوم, قوات التحالف العربي

الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان

19:46 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 19:51 GMT 22.03.2022)
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Ahmed Yosri
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أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه السعودية.
نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن بيان للتحالف: "الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخاً باليستيا أطلق باتجاه جازان".
وأضاف البيان أن: "تصعيد المليشيا لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية".
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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