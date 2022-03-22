عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220322/-تركيا-تفتتح-أطول-جسر-معلق-في-العالم-1060299766.html
تركيا تفتتح أطول جسر معلق في العالم
تركيا تفتتح أطول جسر معلق في العالم
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطول جسر معلق في العالم، فوق مضيق الدردنيل ليربط بين الشواطئ الأوروبية والآسيوية للممر المائي الرئيسي. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T11:39+0000
2022-03-22T11:39+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1060299278_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_849d4d642637fb6612b615646520a80e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1060299278_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_3f5f3a0c588310949901ee6e2829d410.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика

تركيا تفتتح أطول جسر معلق في العالم

11:39 GMT 22.03.2022
تابعنا عبرGoogle news
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطول جسر معلق في العالم، فوق مضيق الدردنيل ليربط بين الشواطئ الأوروبية والآسيوية للممر المائي الرئيسي.
تركيا تفتتح أطول جسر معلق في العالم - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала