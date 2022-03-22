https://arabic.sputniknews.com/20220322/-تركيا-تفتتح-أطول-جسر-معلق-في-العالم-1060299766.html
تركيا تفتتح أطول جسر معلق في العالم
تركيا تفتتح أطول جسر معلق في العالم
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطول جسر معلق في العالم، فوق مضيق الدردنيل ليربط بين الشواطئ الأوروبية والآسيوية للممر المائي الرئيسي. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T11:39+0000
2022-03-22T11:39+0000
2022-03-22T11:39+0000
انفوجرافيك
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2022
الأخبار
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انفوجرافيك, инфографика
تركيا تفتتح أطول جسر معلق في العالم
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطول جسر معلق في العالم، فوق مضيق الدردنيل ليربط بين الشواطئ الأوروبية والآسيوية للممر المائي الرئيسي.